Kaia Gerber, il ritorno dello slip dress

Da mamma Cindy Crawford ha ereditato una bellezza da copertina, ma in quanto a scelte di stile Kaia Gerber non è in debito con nessuno: la 22enne top model è una delle icone fashion più ammirate dalla Gen Z, grazie a look in cui mixa sapientemente minimal, bon-ton e, soprattutto, ispirazioni anni '90. Proprio come nel caso dello splendido slip dress rosso indossato al Festival di Cannes nel 2022.