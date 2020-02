Total look denim: ecco come portarlo con stile

editato in: da

Il total look in denim non è così scontato e nemmeno così sportivo come crediamo: può essere super classy se sappiamo come interpretarlo. Ecco qualche idea di look per voi!

Total look denim: dalle passerelle

Lo scatto qui sotto è tratto dalla sfilata di Céline by Heidi Slimane, per la primavera estate 2020. Piccolo inciso: è una passerella a mio parere davvero eccezionale! Semplice e ricercata allo stesso tempo, composta da look che tutte potremmo indossare. Il denim ha regnato incontrastato, ma sempre interpretato con classe ed eleganza. Oltre a Céline, altri brand hanno inserito il denim nelle loro passerelle, ciascuno a proprio modo.

Total look denim: street style

Basta aggiungere accessori in pelle che non facciano troppo Texas e il look in total denim è servito! Prediligete nero o cuoio e restate il più possibile sul classico: niente frange o intarsi, altrimenti il look da squaw è dietro l’angolo.

Total look denim: sporty look

Con le sneakers non sbagliate mai! Inoltre, anche una jumpsuit in jeans è un’alternativa valide, che vi risolve il problema di come abbinare il pezzo sopra e il pezzo sotto.

Total look denim: i classici

Oltre al classico jeans, la camicia in denim è un must have che potete abbinare davvero con tutto e che vi rende sportivo e portabile qualunque look. Pensateci: legata sopra ad un pantalone palazzo o una gonna a ruota, portata aperta sopra ad una maglia marinière e un pantalone color kaki, sotto ad un semplice pull blu… la mettete con tutto. Per il nostro look total denim, andrà benissimo un jeans, preferibilmente di un lavaggio più scuro o più chiaro, da spezzare con una cintura in pelle.

Total look denim: i classici rivisitati

La jumpsuit in denim è un’ottima opzione se volete vestirvi in modo sportivo, senza passare inosservate. Pr me la morte sua sono le sneakers, ma potete abbinarci anche un ankle boot in pelle, oppure, per un look super sexy anche un paio di pumps.