La camicia in jeans: come sceglierla e abbinarla

Mi illumini sulle camicie in jeans? Vorrei comprarne una e non vorrei rischiare un acquisto sbagliato!

La camicia in jeans è un capo che, secondo me, non dovrebbe mai mancare nell’armadio. Semplice e super basico, aiuta a sdrammatizzare qualunque look con la sua allure casual, adatta praticamente ad ogni occasione, a parte quelle più formali o business. Eccovi qualche idea per indossarla con stile.

La camicia in jeans: come sceglierla

Quando scegliete la vostra camicia in jeans, fate attenzione a due cose: il taglio e il tessuto. Dal momento che è un capo prettamente casual, il mio consiglio è di fare in modo che non sia troppo sfiancata o troppo aderente: meglio preferirla leggermente morbida. Per quanto riguarda il tessuto, tenete presente che la tela denim è abbastanza rigida: se non vi trovate a vostro agio, potete scegliere lo chambray, un tessuto in cotone che ricorda il denim, ma è molto più leggero e scivolato.

La camicia in jeans, come abbinarla: con la gonna

Il modo migliore per sdrammatizzare una gonna importante o in fantasia è quello di annodarci sopra una camicia in denim, o anche solo di infilarla dentro.

La camicia in jeans, come abbinarla: particolare

Se siete estrose, potete anche evitare la classica camicia in denim e ripiegare su un modello più particolare, da portare con un total look in jeans o con un trench e stivaletti in stile Beatles. L’importante però come sempre è che il resto del look sia semplice.

La camicia in jeans, come abbinarla: classica

Il look in jeans e blazer funziona sempre. Se la camicia è in denim, andrà benissimo anche con un blazer non solo blu, come nella foto sotto, ma anche in tweed o principe di Galles, in versione un po’ più autunnale. Personalmente vedo bene accessori easy, ad esempio una tracolla a postino in cuoio o una shopper in pelle nera, a seconda degli altri colori che indossate.