Fantasie floreali, idee di look per abbinarle

Fonte: Getty images, Polaroid, Hinnominate, Gaelle, Rinascimento, Santoni Idee di look con fantasie floreali

D’estate i fiori non devono mancare: in casa, in giardino… e soprattutto nel guardaroba! Quest’anno poi la moda ci vuole coperte di petali: vediamo insieme come fare per essere chic scongiurando l’effetto “tappezzeria”!

Come indossare fantasia floreale

I capi in fantasia vanno dosati con cura: non più di un pezzo per outfit. Più fantasie abbinate insieme (righe, quadri e fiori ad esempio, il famoso mix and match) saranno anche belli nei servizi di moda sulle riviste, ma vi assicuro che nella vita di ogni giorno sono difficili da gestire. Se ad esempio indossate un pantalone a fiori, meglio che la maglia sia in tinta unita: se avete dubbi, ricordate che con il bianco, il nero o il denim non sbagliate mai.

Abito fantasia floreale

Quando si pensa all’abito in fantasia floreale, si crede che sia una cosa leziosa e troppo bon ton, ma non è vero: vi basta aggiungere una giacca denim e il gioco è fatto! Al piedi, un bel paio di sneakers e sarete bellissime.

Gonna lunga fantasia floreale

Lo stesso discorso vale per la gonna lunga: potete sdrammatizzarla e renderla più rock abbinandola ad accessori neri. Un chiodo in pelle, un paio di anfibi, una borsa con le borchie… contribuiranno a rendere il look più grintoso.

Pantaloni fantasia floreale

Anche per quanto riguarda i pantaloni in fantasia floreale potete giocarvela allo stesso modo: abbinateli ad un blazer dal taglio over per un look più street e facile.

Vestito lungo fantasia floreale

In versione estiva, l’abito a fiori a me piace lungo e fluttuante: per il giorno abbinatelo a sandali bassi oppure ad espadrillas che riprendano una delle sfumature della fantasia, se volete un effetto più sportivo.

Abiti da cerimonia fantasie floreali

L’abito a fiori si presta benissimo anche per un’occasione importante, come una cerimonia L’importante è dosare la fantasia con cura e non esagerare con gli accessori. Ad esempio, scegliete una scarpa che riprenda uno dei toni più forti della stampa e coordinatela alla pochette.

Tubino fantasia floreale

Anche il classico tubino può essere realizzato in versione flower power: diventa immediatamente più facile e fresco! Se lo volete rendere più portabile e da tutti i giorni, mettetelo con un paio di scarpe basse, magari slingback.

Camicie fantasia floreale

Ricordate, più la fantasia è grande e più allarga. Se volete attirare l’attenzione sul seno, quindi, scegliete delle stampe a fiori grandi, se volete minimizzarlo invece preferite una microfantasia. Non mescolate troppi colori: per il top, scegliete una tinta unita neutra, se volete osare con il colore, puntate sugli accessori.

Borse e accessori in fantasia floreale

Qui potete sbizzarrirvi! Una borsa floreale è perfetta sia su un total look in jeans che su un abitino bon ton, attenzione solo alle misure: piccola per la sera, grande per il giorno. Quanto alle scarpe, via libera a sneakers o décolleté, l’importante è che siano il pezzo forte del vostro look, quindi, anche qui, attenzione a non aggiungere altre fantasie: sminuireste l’accessorio.

Errori da evitare nell’indossare le fantasie floreali

Importante: non mettete insieme due pezzi con due fantasie floreali diverse, l’effetto ottico non è dei migliori… o meglio, funziona bene solo sui giornali o su Pinterest! Quando indossare il vostro pezzo a fiori, cercate di fare in modo che sia l’unico in tutto il look: in questo modo gli darete molto più valore e lo farete spiccare al massimo! Altra cosa a cui fare attenzione: la stampa attira lo sguardo, quindi posizionate il capo in fantasia nella parte del vostro corpo che ritenete essere il vostro punto di forza.