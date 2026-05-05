Il look street style che ci conferma che tutte dovremmo avere una giacca a fiori questa primavera, e indossarla così

La giacca a fiori è il capo cool di questa primavera, da acquistare e abbinare in modo davvero particolare.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La giacca floreale è il trend di primavera: i modelli

Altro che pois, la vera tendenza di questa primavera è lo stile floreale. Da abbinare, in modo inedito e particolare, ad una capospalla. La giacca a fiori è il trend da non lasciarsi sfuggire nella bella stagione, perfetto per creare look in tema con la stagione, mai scontato e super originale. Il segreto? Abbinare questo pattern in modo intelligente, seguendo alcuni trucchi di stile che lo renderanno cool e originale.

Come abbinare la giacca a fiori

Per prima cosa dimentica i toni neutri e la semplicità: la giacca floreale impone di giocare con la moda, puntando su creatività e abbinamenti particolari. La stampa bucolica infatti è tutt’altro che noiosa ed è perfetta da abbinare ad altre tendenze di stagione. Pensiamo, ad esempio, all’intramontabile stampa a quadri anni Novanta. Sembra impossibile, eppure l’abbinamento è pressoché perfetto!

Lo stesso discorso vale per le righe. I due pattern non vanno in contrasto, ma creano un’armonia che sa di primavera e che renderà il tuo look originale.

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Non vuoi sbagliare? Allora opta per un capo a tinta unita, abbinandolo alla stampa multicolor. La giacca a fiori in questo caso è il capo giusto per aggiungere un tocco in più all’outfit, letteralmente “accendendolo” grazie a colori e disegni. Provala abbinata ad un abito scivolato, semplicissimo, oppure ad un crop top e pantaloni bianchi.

Ottimo anche l’accostamento con il jeans, per un look easy chic da sfoggiare da mattina a sera, perfetto per un aperitivo con le amiche o una gita fuori porta. Cerchi un’idea che non sia banale? Allora punta su un contrasto, indossando la tua giacca floreale con un capo in pelle, meglio se una gonna.

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E i modelli? Quella in stile bomber è leggera e pratica, perfetta per affrontare una stagione in cui le temperature variano velocemente. Nella versione black, con fiori colorati in contrasto, si può sfoggiare sia di giorno che di sera. Ma è in bianco che questo pezzo dà il suo meglio, diventando un capo super romantico, ideale da usare con vestiti e completi eleganti. Ci piace pure la versione beige, per chi ha voglia di distinguersi e non ha paura di osare.

Giacca floreale Tinetill Giacca corta black con motivo a fiori

Giacca floreale Zeagoo Giacca corta bianca con motivo a fiori

Giacca floreale Generic Giacca corta beige con motivo a fiori

Tutt’altro che noiosa, la tendenza floreale consente di giocare con gli effetti e con i tessuti. Se hai una passione per i capi basic, ma non vuoi look che siano sempre uguali, ti basterà aggiungere una giacca caratterizzata da una stampa totale. Un modo per salutare la primavera e completare il look con un solo gesto.

Voglia di sperimentare e di sentirti come Carrie Bradshaw in Sex and The City? Indossando la giacca di jeans con inserti floreali ti sentirai subito catapultata per le strade di New York con indosso un outfit da sogno. Il denim è forse il tessuto che consente di interpretare al meglio questa tendenza grazie a fiori soffici in rilievo che spuntano sul jeans, decorati da perle e applicati nei punti giusti. Una giacca che basta per creare il look che desideri, da acquistare e tenere nell’armadio per sempre.

Giacca floreale Generisch Giacca casual con motivo a fiori

Giacca floreale SaoBiuu Giacca denim con motivo a fiori