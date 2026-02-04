Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La giacca di montone di Paola Di Benedetto è il capo must dell'inverno

Il 2026 si preannuncia ricco di sorprese per Paola Di Benedetto, prima su tutte il possibile matrimonio con Raul Bellanova. In attesa di indossare l’abito bianco, la conduttrice ha deciso di iniziare il 2026 sperimentando con una serie di outfit. I look mostrati da Paola su Instagram hanno tutti in comune un aspetto importante: sono cozy e glam, perfetti per affrontare al caldo e con stile le giornate che ancora ci separano dalla primavera.

Tra gli outfit che ha suscitato il nostro interesse, però, ce ne è uno che parla di inverno in ogni centimetro di stoffa. Quello che la conduttrice ha definito “weekend vibes” ha come protagonista la giacca di montone. Una scelta che si allinea alle ultime tendenza dove lo stile country è tra i preferiti e conquista al primo sguardo.

A rendere la giacca di montone il punto focale del look ci pensa l’abbinamento studiato nel particolare. I jeans dalla gamba larga si sposano benissimo con la camicia a quadri e la t-shirt bianca minimal. Il tocco finale è affidato agli immancabili camperos. Un outfit che potete ricreare anche voi partendo proprio dalla giacca di montone in versione low cost. Su Amazon ci sono modelli per ogni tasca. Spendendo poco la giacca diventerà il capo di punta del vostro outfit.

La giacca di montone over

Se c’è uno stile che negli ultimi anni si è affermato e non accenna ad andare via è quello over e anche la giacca di montone si adegua alle linee XL. Il modello bomber è realizzato in ecopelle mentre il rivestimento è in pelliccia sintetica. Completato da due tasche frontali, è la scelta di chi allo stile over vuole aggiungere un mood retrò.

Loveimgs giacca di montone La giacca bomber a linee over

Un po’ di colore per illuminare l’inverno

I colori tipici dell’inverno sono quelli neutri, ma se volete dare un pizzico di colore anche alla giornata più grigia, vi consigliamo di indossare la giacca di montone color mattone. Disponibile nella versione nera o grigio chiaro, il cappotto scamosciato con interno in morbida è calda pelliccia è il capospalla più cool dell’inverno.

Giacca di montone Minetom La giacca scamosciata color mattone

La giacca di montone in stile bikers

Se la giacca di pelle è il vostro capospalla preferito ma in inverno è troppo fredda per indossarla, un valido sostituto è la giacca di montone in stile bikers. La tipica chiusura decentrata e le fibbie regolabili unite al rivestimento in pelliccia rende la giacca audace. Perfetta da abbinare a un paio di jeans per uno stile country sta bene anche con un vestito corto e stivali per un outfit di carattere.

Giacca di montone bikers Il modello bikers ha il rivestimento in pelliccia

Un solo capo due stili

Può un capo cambiare “volto” in base alle occasioni? Sì se è la giacca di montone double face. Il cappotto realizzato in pelle scamosciata e colletto a revers ha una chiusura a bottoni che vi permette di indossarlo anche al contrario. Con pochi gesti avrete una un morbida giacca teddy grazie alla pelliccia in tessuto sherpa.

Giacca di montone La giacca in montone double face

La giacca di montone corta

Solitamente caratterizzata da linee ampie e regular, la giacca di montone è un capo talmente tanto versatile che la potete trovare anche nella versione corta. Più lunga di una giacca cropped, ma più corta di un modello bikers, questo capospalla accontenta chi predilige capi slim. Nonostante sia corta, è perfetta per l’inverno perché è realizzata in finta pelle di agnello caldissima e delicata sulla pelle.

