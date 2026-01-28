Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Durante la stagione più fredda dell’anno i capispalla sono al centro del look e tra in must dell’inverno 2026 c’è la giacca in pelliccia sintetica. A decretarla il capo della stagione è stata Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN presto mamma bis si concede una pausa dal lavoro sulle montagne innevate delle Dolomiti sfoggiando un outfit tanto semplice quanto cool.

Sul suo profilo Instagram uno dei volti principali del calcio ha pubblicato alcune foto della vacanza, ma ad attirare l’attenzione è quella in cui indossa la giacca in pelliccia sintetica abbinata a un pantalone da sci. Diletta Leotta ci ha dimostrato come un capo elegante e chic possa adattarsi a un look più sportivo.

Abbinata a un paio di jeans o un maglioncino, ad esempio la giacca di pelliccia è perfetta per un look da ufficio, leggings e un paio di anfibi invece la trasformano in un capo casual. Avete una cena importate? Indossate sotto la giacca un vestito e un paio di décolleté e il gioco è fatto. Come abbiamo visto per giocare con gli outfit non serve spendere una fortuna, su Amazon si possono trovare tantissimi modelli low cost e per tutti i gusti.

La giacca in pelliccia sintetica sfumata

Se Diletta Leotta ha deciso di indossare in montagna la versione bianca della giacca in pelliccia sintetica, in città optate per una nuance meno accesa come quella grigia. Poi se volete avere uno stile più urban quella di Yimoon vi regala un capo sfumato. La giacca a maniche lunghe aperta sul davanti e colletto con risvolto ha uno stile classico da indossare tutto l’inverno perché poco ingombrante nonostante sia realizzata in morbida pelliccia.

Offerta Giacca in pelliccia sintetica Yimoon La giacca in pelliccia dallo stile classico

La giacca in pelliccia sintetica con cappuccio

In inverno i capi devono essere cool, ma anche caldi e la giacca in pelliccia sintetica da avere nel vostro guardaroba è quella con cappuccio. Lunga fino alla vita, quello che la rende super calda è proprio il cappuccio che vi riparerà dalla pioggia e dal vento. Disponibile in differenti colori come quelli neutri che non stancano mai, se volete dare un twist in più al vostro look perché non sperimentare con il modello rosa?

Giacca in pelliccia sintetica PengGengA Il cappuccio rende la giacca più calda

La giacca in pelliccia sintetica elegante

La pelliccia sintetica è un capo elegante che cambia la sua natura in base agli abbinamenti. Se però siete alla ricerca di un capospalla davvero chic ad accontentarvi arriva Amazhiyu. La giacca che ricorda un bolero proprio per il collo a girocollo, ha una chiusura con gancio ad occhiello e due tasche frontali per unire eleganza e praticità. Ideale su un vestito da sera, si abbina anche a un pantalone sartoriale nero e a un gilet dello stesso colore.

Giacca in pelliccia sintetica Amazhiyu La giacca in pelliccia sintetica senza collo

La giacca in pelliccia colorata

Il look total white di Diletta Leotta sulla neve può essere sostituito con un outfit più colorato a cominciare proprio dalla giacca in pelliccia di Queen Helena ciclamino. La nuance accesa, che può essere sostituita da quella prugna, petrolio o azzurra, vi regalerà un look easy ideale per contrastare il grigiore dell’inverno.

Giacca in pelliccia sintetica Queen Helena La giacca in pelliccia sintetica è super colorata

La giacca in pelliccia lunga di Queen Helena per le giornate più fredde

A rendere la giacca in pelliccia sintetica il must dell’inverno 2026 è il materiale in cui è realizzata che ci regala una sensazione di calore. Nel caso in cui il modello corto non rientra tra i vostri preferiti potete optare per la versione più lunga. Il cappotto di Queen Helena vi assicurerà uno stile di tendenza ma al caldo.

Giacca lunga in pelliccia sintetica Queen Helena Il cappotto in pelliccia sintetica è perfetto per le giornate fredde

