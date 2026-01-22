Sciarpa o cappotto? E come mai non entrambi? Lo Scarf Coat è il due in uno couture di cui avevamo bisogno, senza saperlo: quale scegliere (e perché) per sopravvivere all'inverno 2026

Getty Images Sportmax Runway Fall-Winter 2025/26

Al fronte di stridenti temperature artiche c’è chi reputa i cappotti capi non sufficientemente caldi e sacrifica, non senza un certo rammarico, il loro fascino sartoriale in favore del tepore di piumini e pellicce. Questa, perlomeno, era una credenza ben radicata nella mente delle fashion addicted di tutto il globo sino a poco tempo fa: tra gli accattivanti ibridi di tendenza, che nel bene o nel male immancabilmente scuotono tradizioni e certezze, nel panorama moda dell’inverno 2026 ne spicca uno in particolare. Stiamo parlando dello Scarf Coat, mitico capospalla ad unire il comfort della sciarpa e l’estetica senza tempo del cappotto. Conosciamolo meglio.

Lo Scarf Coat è tutto ciò di cui hai bisogno per sopravvivere all’inverno 2026: i modelli da avere

In inverno si sa, il cappotto non è da intendere “solo” come un banale capospalla: quando ci troviamo all’esterno esso fa e anticipa l’intero look. È impossibile, perciò, biasimare coloro che a fatica ne soffocano l’immagine con antiestetiche appendici in lana spessa. Tra inedite proporzioni, raffinatissime mantelle dall’aura retrò e inattesi dettagli funzionali, la soluzione per quest’anno ce la scodella l’alta moda.

Era l’autunno 2021 quando il cosiddetto Scarf Coat comparse per la prima volta, ancora straniero, in pedana da Totême: all’epoca la celebre Maison di Stoccolma sconfinò dalla nicchia del design scandinavo lanciando il suo Whipstitch Scarf Coat, da tradurre letteralmente in cappotto-sciarpa con punto festone, un modello dalla sciarpa sfrangiata integrata, la silhouette a mantella, il bordo trapuntato ed un tocco bouclée, e da lì fu impossibile dimenticare.

Ecco dunque questo capospalla sorprendente prendersi la scena nella fredda stagione 2026, con il suo design elegante e tecnico al tempo stesso.

Parliamo di giacche e cappotti dall’allure classica ma che hanno dalla loro qualcosa in più rispetto ai loro rivali, e ciò vale a dire fattualmente un accessorio, realizzato nello stesso materiale e colore, pronto a proteggere e avvolgere, alla stregua di un prode cavaliere, il collo e le spalle di chi lo indossa. Uniamoci l’aria subito più ricercata ed elegante che questo capo aggiunge alla mise, mescoliamo per bene, ed otteniamo la ragione di cotanto successo. Da Calvin Klein a Ferragamo, da The Row a Bottega Veneta, da Soeur a Sézane, in passerella si sono dimostrati tutti — ma proprio tutti — d’accordo in merito alla questione.

Insomma, chi meglio di un cappotto con tanto di sciarpa incorporata potrebbe salvarci tutte dalle sferzate di vento improvvise? Ed ecco che in un attimo, giusto il tempo di una rapida sfilata, lo Scoat (è così che in molti preferiscono chiamarlo) si è affermato come l’eroe fatto tessuto delle feshioniste più pigre. Ed anche ferrate in materia, vi è da ammettere.

Grigi, neri, marroni, verdi bottiglia, rossi, blu e perfino gialli: gli Scarf Coat si stanno vedendo sorgere per le strade in ogni vibrante colorazione inimmaginabile, seppur prevalentemente nei toni del foliage, ed anche le silhouette tra cui scegliere sono svariate e tutte diverse tra loro, adatte ad ogni stile e occasione.

Corti o lunghi fin sotto al ginocchio, monocromatici e con abbottonatura sul davanti, in stampa oppure in versione piumino, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il loro vanto principale è che, pur mostrandosi estremamente sofisticati nella loro immagine, quel dettaglio pratico e funzionale che li caratterizza li rende anche degli ottimi alleati per affrontare le disavventure giornaliere. In altre parole, ci troviamo di fronte ad un capo perfetto da indossare tutti i giorni, tutto il giorno.

Le grandi Case di Moda proprio non potevano astenersi dal dire la propria, e in caso contrario non le avremmo perdonate: Calvin Klein ha optato per una proposta dall’ampia mantella nera, goticheggiante, mentre N°21 ha racchiuso la concezione di femminilità contemporanea nel suo piumino a fiori dalle nuances pastello.

Sportmax ha controbattuto con una deliziosa versione in panno rosso scarlatto, mentre Tod’s ha applicato la cruciale sciarpa ad una voluminosissima pelliccia.

Era un cappotto oversize a kimono, in lana e cotone, a motivo chevron e con cintura, quello visto da Ferragamo mentre era double face, con sciarpa rimovibile, quello di Soeur.

Alberta Ferretti, dalla sua, ha elaborato una caldissima giacca con cashmere dal design asimmetrico e con collo a sciarpa, e lo stesso ha fatto, ma con maniche a raglan e supplemento removibile, Sézane. La controproposta di Tommy Hilfiger, ancora, era lunga e in misto lana, di nuovo double face, di nuovo con sciarpa rimovibile e cinta.

Come indossare lo Scarf Coat, e perché potresti amarlo

Che gli Scarf Coat siano pratici e confortevoli lo abbiamo oramai capito, requisiti che come pochi altri sanno esaudire l’idea di moderno lusso, ma quello che ancora non sappiamo è quanto siano egualmente versatili. Che se ne scelga un modello lungo o che se ne preferisca uno corto, questo capospalla dalle mille qualità può mutare la sua anima in appena qualche mossa.

Se è casual ma non troppo sovrapposto ad un jeans con pullover, diventa la quintessenza dell’eleganza se indossato sopra ad un paio di pantaloni sartoriali o ad una delle tante gonne di tendenza abbinata a camicia. In poche parole, con qualsivoglia styling lo si maneggi lo Scoat resta tremendamente chic, sostituendosi con estremo successo al più accurato dei biglietti da visita.

E tu, a quale di questi affiderai il tuo intero look, e la tua reputazione?