Le sneakers più comode del decennio diventano sandalo: i tuoi piedi vorranno indossare solo loro

Da quelle flat a quelle infradito o con zeppa, fai spazio alle sneakers sandalo, la scelta leggera per i look dei mesi più caldi

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Le sneakers più comode del decennio diventano sandalo: i tuoi piedi vorranno indossare solo loro
Skechers
I sandali Skechers ti accompagneranno durante tutta l'estate perché sono comodi e freschi

Le stagioni dettano la scelta del nostro guardaroba e l’estate è il periodo dell’anno in cui i tessuti si fanno molto più leggeri e si prediligono outfit comodi e pratici. Così è possibile passare da un impegno all’altro senza preoccuparci delle alte temperature e dello stile. Un aspetto, però, a cui dobbiamo prestare attenzione quando le giornate si fanno torride sono le scarpe. Una calzatura sbagliata può mettere in “pericolo” il nostro look ma anche i nostri piedi. Le sneakers traspiranti risultano le più gettonate perché sono comode e il piede rimane al fresco.

Lo step successivo è quello di alternare le sneakers ai sandali e il brand che è riuscito a rendere ancora più comodo questo modello senza sacrificare il design è Skechers. Ad attirare la nostra attenzione sono i sandali sportivi così comodi che solo a guardarli ci lasciano una sensazione di leggerezza a fine giornata anche con il caldo intenso, figuriamoci a indossarli.

Se questa estate hai intenzione di macinare chilometri in vacanza o in città, perfino senza rinunciare a qualche centimetro extra, i sandali Skechers meritano di entrare a far parte del tuo guardaroba scegliendo il modello o i modelli che si addicono di più al tuo stile.

I sandali Skechers D’lux Walker sono casual e comodi

Cominciamo da uno dei modelli più apprezzati da chi ha un mood casual e non ci rinuncia neanche in estate: le Skechers D’lux Walker. Lo stile di queste scarpe è piuttosto essenziale il che le rende perfette per essere indossate in ogni momento della giornata. La soletta Luxe Foam è stata realizzata per assicurare una sensazione di morbidezza a ogni passo anche nelle giornate più attive.

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Skechers D'lux Walker
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La linea comprende vari modelli nelle nuance classiche come il nero o in quelle adatte per la bella stagione come i colori pastello. Ogni sandalo ha due o tre fasce di cui una con fibbia o velcro così da poterle regolare in base alla tua conformazione del piede. Leggermente rialzate la fascia sul tallone garantisce il massimo dell’equilibrio ad ogni passo.

Skechers D'lux Walker Retro Cosmos
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Comfort e stile con i sandali Skechers Reggae

Altro modello popolare del brand californiano quando parliamo di sandali sono le Skechers Reggae. Con la loro soletta in Memory Foam potrai camminare a lungo e ogni passo sarà ammortizzato per una sensazione di leggerezza estrema. Il tessuto sintetico Stretch Fit totalmente vegano e la tomaia in rete ti regalano una scarpa traspirante che manterrà il piede asciutto persino nelle giornate particolarmente calde.

A conferma della loro praticità e versatilità, il marchio americano non si è limitato a realizzare un solo modello della linea, ma ci sono sandali che rispondono a ogni gusto.

Se ad esempio hai uno stile semplice e minimal le Reggae basic sono l’alternativa che ti permette di avere un look easy ma che si fa notare. Questo modello, infatti è caratterizzato da due fascette incrociate che avvolgono il piede dandogli stabilità. Disponibili in diversi colori, con fascette monocromatiche o arricchite con decorazioni o strass sono le calzature jolly dell’estate.

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Skechers Reggae
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Sempre della stessa linea sono le Slim Skech Appeal che a differenza delle precedenti hanno mini fasce elastiche che consentono di indossarle e toglierle facilmente rendendo il sandalo davvero trendy anche perché è disponibile nei colori pastello.

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Skechers Reggae Slim Appeal
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Per avere qualche centimetro in più senza sacrificare la comodità, all’interno della linea Reggae si sono aggiunte le Cup-oh, Snap! La suola leggermente rialzata è arricchita dal plantare Arch Comfort per un supporto morbido.

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Skechers Reggae Cup-oh, Snap!
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I sandali Skechers Arch Fit sono avvolgenti

Altro modello di sandali Skechers da mettere assolutamente in valigia, ma da indossare anche in città per spostarsi da un impegno all’altro senza sentire il peso del caldo e della stanchezza sono le Arch Fit. Progettate per assicurare il massimo della praticità fin dal momento in cui le indossiamo grazie al sistema slip-in non c’è bisogno di usare le mani.

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Skechers Arch Fit
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Anche in questo caso il brand californiano ha voluto realizzare vari modelli della stessa linea e oltre a quello principale con fascia ampia sul collo e sul dorso del piede che rendono la calzatura avvolgente, a stuzzicare il nostro interesse sono le Arch Fit Horizon. Le due ampie fasce sono sostituite da quelle in versione più piccola, più una laterale che rende il modello davvero moderno adatto con un paio di jeans, ma anche con gli shorts.

Skechers Arch Fit Horizon
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In generale il modello leggermente rialzato con intersuola flessibile e soletta imbottita favorisce il comfort durante la camminata.

I sandali con la zeppa per le occasioni importanti

Nate come scarpe sportive, le Skechers sono state in grado di adeguarsi alle diverse esigenze di chi le indossa e hanno deciso di includere nella loro collezione anche calzature per le occasioni importanti. I sandali sono la massima espressione di questa ricerca perché nell’ampio catalogo del brand americano ci sono anche quelle con la zeppa, ideali per chi non rinuncia a qualche centimetro in più neanche in estate.

Hanno uno stile bohémien i sandali Skechers Desert Kiss pensati per chi vuole slanciare la silhouette, ma senza esagerare con la zeppa. Alta pochi centimetri ha una tomaia in microfibra e un plantare ammortizzato che permette di rendere leggero ogni passo. I cinturini realizzati in materiale elasticizzato sono regolabili e si adattano al piede per assicurare il massimo del comfort.

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Skechers Desert Kiss
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Più alte, ma ugualmente comode sono le Beverlee, con cinturini intrecciati in lino e ricami che rendono il sandalo elegante e senza tempo. La suola alta dietro e più bassa nella parte anteriore è arricchita dal plantare Arch Fit e ha un’ammortizzazione Luxe Foam che supporta il piede e lo rende più stabile.

Skechers Beverlee
Skechers Beverlee
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Sempre della linea Beverlee puoi provare le Delighted. Il modello con zeppa alta è perfetto per l’estate e per chi ama uno stile essenziale perché è dotato solo di fascette incrociate sul collo del piede realizzate in cotone super traspirante. Il plantare sagomato è comodo e ammortizzato.

Skechers Beverlee Delighted
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I sandali infradito sono la tendenza dell’estate

Tra le tendenze dell’estate non potevamo dimenticare i sandali infradito e quelli della Skechers racchiudono tutto quello di cui hai bisogno se cerchi una calzatura comoda e di tendenza. Anche in questo caso la linea Meditazione unisce la praticità al comfort: il plantare imbottito con schiuma Yoga Foam si adatta alla forma del tuo piede per una calzata personalizzata.

Skechers Meditazione
Skechers Meditazione
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La linea ha diverse versioni dello stesso modello sia più sportive come quelle in morbido tessuto jersey, sia quelle più eleganti con applicazioni e pietre colorate con un mood che si sposa perfettamente con l’estate.

Skechers Meditazione
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