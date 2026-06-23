Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Con i Prime Day puoi acquistare tutte le tue Skechers preferite a prezzi scontati

Il Prime Day è arrivato e questo vuol dire solo una cosa: possiamo finalmente acquistare le nostre scarpe preferite e approfittare di sconti considerevoli. La maratona di shopping dura ben 4 giorni, dal 23 al 26 giugno 2026, Amazon mette a disposizione innumerevoli sconti a cui dire di no è quasi impossibile. Quando si parla di calzature il primo brand che viene in mente è Skechers che ha conquistato i cuori e soprattutto i piedi degli appassionati di scarpe perché le sue calzature sono comode e ti accompagnano ovunque. La collezione è talmente ampia che troverai non solo il modello per passeggiate, trekking e palestra, ma anche per il tempo libero, l’ufficio o un’occasione importante. Con il Prime Day Amazon e le Skechers in offerta la sfida è individuare quello di cui hai bisogno. Per facilitarti il compito abbiamo deciso di proporti i modelli più cool divisi per colore e genere così da fare acquisti mirati.

Scopri tutte le offerte del Prime Day Amazon 2026

Le Skechers nere sono la scelta per tutti i giorni

Il nero è sempre il nero. Nell’ambito degli outfit questa nuance riesce a rendere eleganti anche i capi più semplici e le scarpe Skechers non fanno eccezione. Il modello sportivo è bellissimo nella versione total black andando a dare un tocco di eleganza al tuo look da palestra.

Le Skechers Graceful Get con la tomaia in tessuto Skech Knit Mesh e pannelli a rete consentono al piede di respirare assicurando un effetto rinfrescante anche in estate. Praticamente il vero affare del Prime Day, perché con oltre 73mila recensioni positive sono tra le scarpe più vendute del brand.

Offerta Skechers Graceful Get Connected Le scarpe total black

Stile e praticità sono il tratto distintivo anche delle Dynamight 2.0 Eye to Eye con intersuola ammortizzata e soletta in Memory Foam che rendono più leggero ogni passo.

Offerta Skechers Dynamight 2.0-eye To Eye Le scarpe sportive dal mood elegante

Da indossare da mattina a sera, le Skech-Lite Pro 2.0 Everyday Pace nere sono le scarpe jolly del tuo look. L’esclusiva soletta ammortizzata Skechers Air-Cooled Memory Foam permetterà al piede di stare comodo e allontanerà la sensazione di stanchezza.

Iscriviti ad Amazon Prime e approfitta dei primi 30 giorni gratuiti

Le Skechers bianche sono un must

Dopo le scarpe nere, nella tua scarpiera non possono mancare quelle bianche e il Prime Day ti permette di avere un valido sostituto a quelle total black con le Skechers Uno Pop Back. La scarpa sportiva ci piace perché è talmente versatile che puoi indossarla sia con un paio di jeans che con una gonna o un vestito, caratterizzerà sempre ogni look. La soletta Air-Cooled Memory Foam e la tecnologia Skech-Air assicurano una comodità estrema.

Rimanendo sulle Skechers Uno, se vuoi un modello pop ma che comunque rimane sobrio ti consigliamo le Loving Love dove a fare la differenza sono i cuori colorati realizzati da James Goldcrown. Una piccola opera d’arte da indossare tutti i giorni.

Offerta Skechers Uno Loving Love Le sneakers con cuori

Con le temperature alte vogliamo una scarpa traspirante e fresca e Bobs B Cute è tutto questo. Il modello in tessuto ha una suola in pelle e un design semplice ed easy che conquista per la sua semplicità.

Offerta Skechers Bobs B Cute Le sneakers in tessuto

Per dare un tocco di vivacità arrivano le Skechers colorate

Dopo aver visto le Skechers bianche e nere, è il momento di scoprire quelle colorate in offerta con il Prime Day. Caratterizzate da colori vitaminici e che non passano inosservati il bello di queste scarpe sta proprio nel fatto che da sole ti fanno il look.

Iniziamo con le Skechers Women’s Summits disponibili in grigio chiaro o blu, due colori neutri, che però vengono arricchiti da dettagli fluo come il rosa o il celeste che donano un twist in più al modello. La tomaia a rete piatta e l’intersuola flessibile fanno il resto.

Se non vuoi passare inosservata il nostro consiglio è di acquistare le Uno Stand On Air Color Olbk verde acido. Ma visto che siamo in pieno Prime Day puoi collezionare tutti i colori perché la scarpa è disponibile anche in giallo, rosa o lilla. Colori vitaminici che grazie al design della scarpa mantengono il modello elegante e adatto a chi ha un look sporty chic.

Le offerte Amazon sono adatte a tutta la famiglia e tra i modelli per ragazza abbiamo scovato le Max Cushioning Endeavour Canova. La scarpa perfetta per la palestra o il tempo libero ha un’ammortizzazione estrema per allenarti con il massimo del confort. L’ampia gamma di colori che vanno da quelli accesi a quelli pastello le rende ideali per adattarsi a ogni look.

Offerta Skechers Max Cushioning Endeavour Canova Le sneakers colorate per ragazze

Le Skechers diventano ballerine

Dal mondo della danza sono approdate ai nostri piedi e non li hanno più abbandonati: le ballerine sono le calzature presenti nel nostro guardaroba 365 giorni l’anno e anche Skechers ha voluto aggiungerle al suo catalogo. Le Arya sono le nostre preferite tanto che approfittando delle offerte ti proponiamo due modelli della linea, le Fancy You e le Sweet Glitz. Entrambe hanno un design pulito con punta tonda che le rende versatili. La zeppa di qualche centimetro poi, slancia la figura senza sacrificare la comodità grazie alla morbida suola. Devi scegliere solo tra le Fancy You con tomaia elasticizzata per tutti i giorni o le Sweet Glitz con finish glitterato per le occasioni più formali.

Altro modello di ballerine di tendenza sono le Seager Power Hitter Mary Jane che come ci suggerisce il nome guardano al modello diventato iconico: le Mary Jane. La fascia presente sul collo del piede oltre a essere trendy aggiunge maggiore stabilità al piede passo dopo passo.

Offerta Skechers Seager Power Hitter Mary Jane Le ballerine che si ispirano alle Mary Jane

I sandali per un’estate comoda e fresca

Quando arriva l’estate non vediamo l’ora di indossare i sandali perché oltre a lasciare il piede libero di respirare sono caratterizzati da design accattivanti che vanno a dare una marcia in più a qualsiasi look. Anche quelli della Skechers non sono da meno. Il brand californiano, nel suo ampio catalogo propone modelli adatti a tutti gli stili. Se hai un mood più casual puoi provare con le Reggae con mini cinturini regolabili a fondo unico o decorati con stampa optical.

Offerta Skechers Reggae I sandali dallo stile bohémien

Più sportivi sono i sandali Arch Fit con chiusura a strappo disponibili nelle tinte neutre o pastello, mentre il sottopiede sagomato Goga Mat fa sì che l’intersuola sia leggera, senza dimenticare l’ammortizzazione ULTRA GO.

Molto più eleganti sono le Skechers Desert Kiss con la zeppa alta pochi centimetri e una tomaia in microfibra a cui si aggiunge un plantare ammortizzato. I cinturini in materiale elasticizzato possono essere regolati in base alla piede per avere una calzata comoda.

Offerta Skechers Desert Kiss I sandali eleganti

Oltre ai sandali tra le offerte Prime Day ci sono le ciabattine da sfoggiare al mare o in città. Le On-The-Go con fasce incrociate facilitano la calzata avvolgendo il piede.

Offerta Skechers On-The-Go Le ciabattine sportive

Più raffinate sono le Desert Kiss Low Peak Look con fascia metallizzata con finitura nella suola in sughero impiallacciato, perfette per un look da ufficio o per una serata speciale rimanendo sempre comode grazie alla suola flessibile.

Sei alla ricerca di altre idee per approfittare degli sconti? Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri le migliori offerte dei Prime Day selezionate dalla nostra redazione in tempo reale.