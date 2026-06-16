La Graceful Get Connected è diventata la best seller a cui gli amanti del brand non rinunciano grazie alle sue prestazioni che ti faranno sentire sempre comodissima

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Le Skechers Graceful Get Connected sono il modello più venduto perché hanno numerosi vantaggi

Uno dei marchi principali di scarpe a cui pensiamo quando abbiamo bisogno di una calzatura comoda e che ci accompagni in tutte le attività della giornata assicurandoci una sensazione di leggerezza ad ogni passo è Skechers. Il brand californiano ha in poco tempo scalato le vette delle nostre preferenze e anche dei portali online, tanto che su Amazon ci sono alcuni modelli che dominano le classifiche degli utenti. A vincere quella dei best seller è la Graceful Get Connected, una scarpa che coniuga in un solo modello qualità dei materiali e un prezzo davvero conveniente, caratteristiche che giustificano le oltre 73mila recensioni positive collezionate dalla sneakers. I suoi vantaggi però, non finiscono qui, a renderla un must ci sono molti altri aspetti.

Offerta Skechers Graceful Get Connected Le sneakers best seller

Perché le Skechers Graceful Get Connected sono diventate best seller

Quante volte ti sarai trovata ad andare in palestra subito dopo il lavoro con l’ingombro di dover portare con te anche un paio di sneakers adatte per l’attività fisica? Ecco, con le Skechers Graceful Get Connected non avrai più questo problema perché puoi indossarle sia in palestra che per camminare o spostarti in città. Infatti sono state progettate proprio per ammortizzare ogni passo qualsiasi sia l’attività che svolgi.

La tomaia è stata realizzata in tessuto sportivo con lacci eyelets che facilitano la chiusura della scarpa garantendo un’ottima calzata e nello stesso tempo assicurando il massimo della traspirabilità. La scarpa inoltre sul collo della caviglia e sul tallone ha delle linguette più o meno grandi che ti permettono di indossarla facilmente, anche senza mani aumentando il comfort non solo quando la indossi, ma anche quando la togli perché bastano pochi secondi.

Offerta Skechers Graceful Get Connected Le sneakers best seller

Come la maggior parte delle Skechers anche il modello Graceful Get Connected ha una comoda soletta ammortizzata che si adatta alla forma del piede, mentre la suola in gomma consente di affrontare qualsiasi superficie con il massimo del grip.

Se sul piano tecnico il brand americano si riconferma un must, anche il design non è da meno e ha contribuito a farla diventare un best seller. La scarpa disponibile in diverse tonalità può essere indossata in qualsiasi occasione, dalla palestra al tempo libero fino ad arrivare a un look più formale integrandosi perfettamente con l’outfit.

Le altre Skechers best seller da provare subito

La Graceful Get Connected non è l’unica scarpa della Skechers che ha conquistato gli utenti Amazon. Sul portale c’è un’ampia selezione di modelli che si adattano a ogni esigenza, ma tre le più gettonate spiccano due calzature, la Go Walk Flex Sunset Rose e la Bobs Squad Caos.

La Go Walk Flex Sunset Rose ha conquistato più di 15mila utenti per il suo design accattivante e la vasta gamma di colori che si adattano a qualsiasi personalità. Quelli neutri sono un grande classico, ma possono essere sostituiti con quelli nelle tinte pastello per giocare con l’outfit. Per quanto riguarda le prestazioni la presenza della soletta in Memory Foam si adatta alla forma del piede e al peso di chi la indossa garantendo un confort unico unito all’interno in schiuma perforata raffreddato ad aria che la rende traspirabile.

Offerta Skechers Bobs Squad Caos Tra le sneakers più vendute

Lapiace per il suo stile sportivo e total white. A rendere popolare la scarpa stringata sono poi la maglia in mesh igienizzata e soletta ammortizzata, sagomata e inche la rende super flessibile.

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