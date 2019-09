Georgette Polizzi, foto del matrimonio con Davide Tresse

editato in: da

Bellissimi, sorridenti e innamorati: Georgette Polizzi e Davide Tresse raccontano le loro nozze attraverso alcuni scatti esclusivi pubblicati sul settimanale Spy.

La stilista 37enne e l’imprenditore si sono giurati amore eterno alla presenza di amici e parenti. Una cerimonia romantica in cui non sono mancate le lacrime e un bacio lunghissimo che i due si sono scambiati subito dopo le promesse. Insieme dal 2015, Georgette e Davide avevano scelto di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione.

Da subito si erano fatti notare dal pubblico e avevano scatenato le reciproche gelosie avvicinandosi ai tentatori. Poi il falò di confronto in cui si erano riappacificati, infine l’annuncio delle nozze. Da allora è passato molto tempo e la coppia ha dovuto affrontare tante peripezie. Prima fra tutte la scoperta della sclerosi multipla da parte di Georgette.

La stilista e star di Instagram non ha mai nascosto la malattia e l’ha affrontata con grande grinta, riuscendo a rialzarsi dalla sedia a rotelle e tornare alle sue attività quotidiane. Qualche mese fa era comparsa di nuovo in televisione per parlare del caso Prati in cui, suo malgrado, era stata coinvolta.

Il matrimonio è stato celebrato a Vicenza ed è stato particolarmente emozionante. Georgette è apparsa stupenda, con un abito bianco dalla profonda scollatura e il velo, mentre Davide si è commosso vedendola arrivare verso di lui. “Spero di arrivare all’altare senza carrozzina – aveva detto lei qualche tempo fa parlando della sclerosi multipla -. Vivo due vite parallele perché adesso c’è la Polly creativa e la Polly malata: la mattina vado in ospedale, faccio fisioterapia, le terapie e poi mi concentro sul mio lavoro e sul mio fidanzato”.

“Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle – ha raccontato Georgette a Spy -, della sclerosi che ha messo a dura prova il mio corpo (e con cui dovrò convivere tutta la vita) e la perdita dei miei genitori, ma grazie all’amore per Davide sono ancora in piedi. La trasmissione di Maria De Filippi, che ringrazio, ha reso più forte il nostro amore. Adesso il mio sogno è diventare mamma”.