Ispirato all'estetica dei college americani, lo stile preppy è perfetto anche per i matrimoni: ecco come organizzarne uno

Fonte: 123rf Matrimonio in stile preppy

Singolari combinazioni di colori, cura dei dettagli e un’estetica che si ispira ai college americani: sono queste le caratteristiche essenziali dei matrimoni preppy , che dagli Stati Uniti sono arrivati anche nel nostro Paese.

Complici il successo di film e serie tv, lo stile preppy, dopo aver conquistato le passerelle, è approdato anche nel mondo del wedding. Ma come si organizza un matrimonio di questo tipo? Scopritelo in questa guida.

Che cos’è lo stile preppy

Per comprendere pienamente lo spirito dello stile preppy, è necessario partire dall’etimologia del vocabolo. Nella lingua inglese, infatti, questo aggettivo corrisponde all’abbreviazione di preparatory school, un termine che si riferisce alle scuole superiori private che preparano i ragazzi di buona famiglia all’università.

Questo stile, quindi, si ispira all’estetica dei college americani, e in particolare a quelli della Ivy League, nome con cui si identificano le otto università più prestigiose degli Stati Uniti dislocate nella regione nordorientale del Paese: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton e Yale.

Se sul piccolo schermo un perfetto esempio di estetica preppy è fornito dalla serie Gossip girl, nel mondo del wedding a fare la differenza sono invece dettagli e decorazioni ricercate, abiti ispirati al mondo accademico e tante forme di intrattenimento per gli ospiti.

Come organizzare un matrimonio in stile preppy

Scegliere uno stile nuziale preppy potrebbe rivelarsi una scelta vincente per stupire i vostri ospiti, anche se non si dispone di un budget a tre cifre: a differenza di altri temi, infatti, questo tipo di matrimonio rimane fondamentalmente minimal, e non necessita di installazioni faraoniche né di abiti di alta moda per considerarsi pienamente riuscito.

Organizzare un matrimonio seguendo questo tema vuol dire guardare al mondo dei rinomati college americani, lasciandosi ispirare dall’universo accademico nella scelta di tutti i dettagli che riguardano la cerimonia. Poiché gli istituti più celebri si trovano poco distanti dalla costa americana, il mare e i suoi colori giocano un ruolo centrale nell’allestimento di questo tipo di nozze.

La location perfetta per le nozze preppy

Tra le location che meglio si adattano allo stile preppy, ci sono senza dubbio quelle poco distanti dal mare. Se avete organizzato la cerimonia nel periodo primaverile o estivo, ad esempio, scegliete una struttura con uno spazio outdoor che possa ospitare il vostro ricevimento: complici la sabbia e il tramonto, potrete approfittarne anche per inserire dei romantici scatti nel vostro album di nozze.

Nel caso in cui le temperature non lo permettano, puntate su tende e tendoni nuziali: sceglietene ovviamente in tema nautico, così che possano riflettere a pieno lo stile della cerimonia. Si tratta di una soluzione molto gettonata da numerose coppie perché, oltre a proteggere il ricevimento dalla pioggia, permetterà anche di giocare con decorazioni come fiori sospesi e singolari lanterne.

Quale palette di colori adottare

La palette nuziale è un dettaglio fondamentale per designare l’atmosfera della cerimonia. Per catturare a pieno l’essenza di un matrimonio preppy, il colore di riferimento è il blu, nelle sue sfumature che vanno dal navy al pastello. Per le coppie che decidano di scambiare il fatidico sì con vista mare, assolutamente consigliata la fantasia marinara.

Utilizzate l’intramontabile motivo a strisce biache e blu per tovaglie, divani e decorazioni di vario tipo. Senza dimenticare, ovviamente, dettagli di questo tipo anche sulle partecipazioni di nozze e negli altri elementi che compongono la wedding stationery.

Decorazioni ed addobbi per le nozze preppy

Per allestire una cerimonia in stile preppy, non è necessario pensare a decorazioni ed allestimenti in tutti gli angoli della location. A contrario, selezionate pochi punti in cui inserire dettagli ed accenti, e tenete il resto piuttosto minimal. Per quanto riguarda i centrotavola, ad esempio, prediligete delle composizioni non troppo ingombranti, così da favorire interazione e conversazioni tra gli ospiti.

Non sottovalutate, inoltre, il fascino delle decorazioni floreali: tra le tipologie che meglio si adattano a questo di nozze ci sono rose, ranuncolo, gladiolo e hydrangeas. Potete inoltre pensare di accostarle ad erbe e foglie per un look più delicato.

Per aggiungere un tocco “nautico” alle vostre nozze, in pieno stile preppy, utilizzate piccole ancore, timoni e utensili tradizionalmente legati a barche a vela o battelli a vapore per impreziosire alcuni angoli del banchetto.

Il dress code più indicato

Ancor prima che nell’estetica nuziale, lo stile preppy, complice il successo della serie tv Gossip Girl, ha imperversato sulle passerelle di tutto il mondo. Per questo motivo, il look è un elemento a cui prestare particolare attenzione in questo tipo di cerimonia.

Per le spose, ad esempio, sono consigliati abiti dai colori tenui e delicati, impreziositi da dettagli come fiocchi in vita o scollo alla marinara. Gli sposi, invece, potranno scegliere un papillon che richiami il tema del matrimonio, da coordinare anche ai calzini.

E gli ospiti? Anche in questo caso, dovranno optare per look divertenti e low key, in cui a farla da padrone saranno colori brillanti, tessuti versatili, e linee classiche.

Il menù: finger food e una torta a tema

Nulla si abbina meglio ad un matrimonio preppy di un menù a base di pesce: ostriche ed aragoste sono sicuramente una scelta obbligata, meglio se servite con un impiattamento vivace. Non possono ovviamente mancare dei cocktail ad hoc, da servire insieme ad un antipasto a base di finger food prima della cena o del pranzo vero e proprio.

Capitolo a parte per la torta: sentitevi infatti liberi di giocare con colori brillanti e trame geometriche. Se avete optato per dettagli nautici, pensate ad impreziosirla anche con un cake topper specifico, come una piccola anfora o un timone.

Musica e intrattenimento originale per gli ospiti

Essendo ispirati al clima delle scuole anglofone, il momento conviviale e di intrattenimento gioca un ruolo centrale nei matrimoni preppy. Assicuratevi che il dancefloor sia sempre affollato, dando ai vostri ospiti la possibilità di ballare sulle note di classici intramontabili, da Frank Sinatra a Michael Jackson.

In alternativa, organizzate dei piccoli tornei che omaggino sport come il croquet, spikeball o giochi sul prato, meglio se nel periodo estivo. Oltre che divertenti, potrebbero rivelarsi anche degli ottimi spunti per scatti fotografici.