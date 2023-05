Come scegliere la torta per il matrimonio: guida pratica

Fonte: Shutterstock Torta nuziale

La torta nuziale è la degna conclusione in bellezza del matrimonio. Il taglio della torta, infatti, sancisce la fine del banchetto nuziale suggellando, con una nota dolce, l’unione degli sposi. La torta del matrimonio deve rispettare alcune regole. In primis, dovrebbe essere abbastanza grande da poter essere assaggiata da tutti gli invitati. Non meno importante il suo aspetto, in linea con il tema del ricevimento e, naturalmente, il gusto che deve andare incontro a ciò che gli sposi amano.

Dato che rappresenta una grande protagonista del matrimonio, la torta deve essere scelta con tutti i crismi e ciò non è sempre facile. Abbiamo provato a dare una risposta a tutte le domande che, di solito, assillano gli sposi nella scelta del dolce che concluderà il banchetto del giorno più bello della propria vita.

Torta nuziale: origini e curiosità

Prima di entrare nel vivo e capire come orientarsi meglio nella scelta della propria torta nuziale, faremo una piccola panoramica sulle origini e le tradizioni legate alla torta del matrimonio. Il taglio della torta viene fatto risalire all’antica Grecia. Lì ai novelli sposi spettava il compito di offrire una fetta di dolce ai loro commensali. Da lì, si diffuse nel Medioevo prima in Inghilterra e poi, via via, in tutto globo.

In Grecia, però, il dolce non aveva aggiunta di zucchero ma era composto da miele, farina oppure sesamo. La prima fetta, come buon augurio di fertilità, era fatta mangiare alla sposa. Nell’Antica Roma, poi, venne introdotta la pasta frolla. Furono, però, gli Arabi ad introdurre l’uso dello zucchero. L’uso della glassa, invece, viene fatto risalire agli inglesi.

Nei tempi antichi, nella torta stando ad una tradizione, veniva nascosto un anello. Chi degli ospiti lo trovava nella propria fetta, avrebbe avuto molta fortuna nel corso dell’anno.

Se volessimo arrivare alle consuetudini più moderne, ci sarebbe da dire che la torta deve essere tagliata dallo sposo. Il taglio, però, deve essere completato dalla sposa, con la mano destra. Lo sposo metterà la sua mano sopra quella della sposa a simboleggiare che, da lì in avanti, ogni sfida verrà affrontata insieme.

Come scegliere la torta nuziale

La torta per il matrimonio dovrebbe ricalcare non solo i gusti estetici e del palato degli sposi ma rispecchiare la totalità dell’evento nonché rientrare nel budget. Molti sposi potrebbero essere destabilizzati dalla grande varietà di torte possibili. Sfogliare qualche gallery online per rendersene immediatamente conto.

In alcuni casi, gli sposi potrebbero, invece, avere ben chiara la tipologia di torta che desiderano perché, magari, rispecchia il dolce che rappresenta la loro storia d’amore. Nella pasticceria italiana, infatti, i dolci caratteristici si sprecano. Basti pensare, ad esempio, alla millefoglie. Una torta nuziale semplice che però rispecchia appieno la propria idea di dolce. Se, invece, non si ha bene in mente che tipologia di torta nuziale servire ci si può affidare alle tendenze del momento.

Se proprio non si riesce a giungere ad un accordo oppure piacciono più tipologie di dolce, si potrebbe optare per un assaggio di torte caratteristiche, spaziando dalla crostata alla caprese e arrivando al babà. Gli amanti delle portate dolci ringrazieranno.

Oltre ai gusti personali e al budget, un altro importante elemento da considerare nella scelta della propria torta da matrimonio è la stagionalità. I frutti contenuti nella torta e i fiori che andranno, eventualmente, ad abbellirla dipenderanno essenzialmente dal periodo dell’anno in cui si svolgerà l’evento.

Gli ingredienti, oltre che alla stagione in cui vengono prodotti, subiscono anche le temperature. Vediamo qualche esempio.

In autunno, i colori di stagione come il rosso, il bordeaux, l’arancio ed il verde sottobosco la faranno da padroni per le decorazioni. Per quanto riguarda il gusto, si potrebbe osare anche un’aromatizzazione alla zucca oppure una marmellata ai frutti rossi.

In inverno le temperature rigide consentono di potersi sbizzarrire con farciture e realizzazioni più caloriche e complesse. Ecco, quindi, che la torta nuziale può essere un tripudio di creme e cioccolato in grado di fare gola anche ai palati più esigenti.

Quando la natura inizia a rifiorire, in primavera, la torta potrà rispecchiarlo con fiori freschi o edibili come decorazioni. Anche i colori pastello saranno protagonisti.

Le torte perfette per l’estate, invece, sono ricche di frutta di stagione e, per essere ancora più fresche, spesso hanno un sentore di menta e lime. Non è escluso che sul dolce si possano trasferire tante decorazioni a tema marino come le conchiglie, perfette soprattutto se ci si sposa in località balneari.

Quando scegliere la torta nuziale

Dopo aver deciso la data ed il luogo per il proprio ricevimento, è giunto il momento di pensare al menu di nozze. Quest’ultimo dovrebbe essere in linea con lo stile ed il tema scelto per l’evento, con i gusti degli sposi e dei loro invitati, della stagionalità e della location stessa. In molti casi, il ristorante o il catering prescelto per la realizzazione del proprio menu nuziale, si occuperanno anche della realizzazione della torta del matrimonio. Il dolce deve completare il menu arricchendolo senza appesantirlo.

In ogni caso, proprio come avviene per la scelta del menu di nozze, anche la torta andrebbe scelta circa 2/3 mesi prima della data del ricevimento. Nel caso di pasticcerie molto famose, però, la data di prenotazione potrebbe anticiparsi. La torta si andrà a scegliere direttamente in pasticceria, prendendo un appuntamento e stilando una lista delle preferenze degli sposi.

Quanto costa mediamente una torta nuziale

È difficile stimare il costo di una torta nuziale senza aver ben chiari alcuni parametri. I prezzi, infatti, possono variare da pasticceria a pasticceria: più è famosa e blasonata, più potrebbe sovraccaricare il costo dei suoi prodotti di pasticceria. Sul costo, naturalmente, incidono anche fattori come le decorazioni e la grandezza. Inoltre, non bisogna dimenticare il fattore trasporto che non tutte le pasticcerie includono nel costo finale del dolce. Se si volesse fare una stima, una torta classica a piani per un centinaio di invitati, potrebbe superare il costo di 500 euro. In linea di massima, bisognerebbe tenere a mente la regola: meglio un dolce meno elaborato ma buono. Inoltre, se si ha in previsione di fare uno sweet table in cui servire anche altre tipologie di dolci, la torta non deve essere necessariamente molto grande. Questo perché agli ospiti ne verrà servito soltanto un assaggio.

Dato il prezzo, non proprio economico, di una torta per matrimonio, sempre più sposi decidono di servire delle monoporzioni, diventate molto di tendenza soprattutto durante la fase acuta della pandemia. Una tradizione che, però, risale ai tempi antichi quando tutta una serie di dolcetti, che venivano serviti agli ospiti, venivano disposti in modo piramidale. Più era alta la piramide più prosperità e fortuna avrebbero avuto gli sposi. Si tratta di mini torte che vengono servite su alzatine che, viste nell’insieme, danno vita ad una simil torta. Si possono usare anche i famosi cupcake, i macaron e, perché no, dei donut americani.

Qualcun altro, invece, decide di optare per la torta scenografica ovvero una torta realizzata in materiale non commestibile (es. polistirolo, carta, etc.) che possa essere bella da vedere durante le fotografie. Si tratta di una torta matrimonio elegante ma non edibile. Da servire agli ospiti come dolce, invece, si opta per una classica torta, non troppo decorata che, spesso, non viene nemmeno mostrata ma tagliata direttamente in cucina.

Alcune tipologie di torte nuziali

La torta nuziale a piani resta uno dei dolci più desiderati dagli sposi. Fino a qualche tempo fa, le tendenze volevano torte super alte e decorate con la pasta di zucchero che andava a sostituire la classica glassa, introdotta su questa tipologia di torte proprio perché faceva da collante tra i vari pezzi che componevano i piani.

Oggi la torta del matrimonio è diventata più semplice e le tendenze la vogliono addirittura nuda ovvero la naked wedding cake. Si tratta del dolce prescelto da Angelina Jolie e Brad Pitt: in sostanza, una torta che, a colpo d’occhio, potrebbe sembrare sguarnita. Nella maggior parte dei casi, è composta da un pan di Spagna farcito, decorato senza troppi fronzoli, con un cake topper in cima.

Se l’idea degli sposi è quella di servire una torta nuziale elegante, si potrebbe scegliere una torta che, nella sua semplicità, lasci comunque il segno. In questo caso, se la stagionalità lo permette, si potrebbero scegliere decorazioni con cascate di fiori veri. Un altro tocco elegante e luccicante è quello di usare l’oro, una tonalità che viene associata a ricchezza, luce del sole e calore. Si possono usare i fogli d’oro commestibili oppure vere e proprie pennellate sul dolce del proprio giorno speciale. Tra le varianti più moderne della torta nuziale spicca l’effetto marmo, utilizzato per creare delle torte a piani che sono molto minimaliste e sofisticate.