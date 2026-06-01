Secondo matrimonio, come organizzare il ricevimento

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Giornalista e Lifestyle Editor

123RF Secondo ricevimento di nozze

Un secondo matrimonio richiede la stessa cura e organizzazione delle prime nozze. Se per quanto riguarda il rito le opzioni sono in molti casi ridotte, per il ricevimento gli sposi hanno invece a propria disposizione diverse soluzioni.

Pianificare un ricevimento per il secondo matrimonio vuol dire allestire una cerimonia che si riveli coerente sotto tutti i punti di vista: dallo stile al budget, fino al livello di formalità. In base alle esigenze della coppia, esistono numerose opzioni, anche molto diverse tra loro.

Idee di ricevimento per il secondo matrimonio

Nel pronunciare il loro secondo sì, molte coppie non badano a spese: proprio come nel caso dei primi fiori d’arancio, organizzano una cerimonia in grande stile, con tanto di decorazioni floreali, catering e menù gourmet. Altre, tuttavia, preferiscono una linea più discreta, puntando su cerimonie informali e cene con pochi, intimi amici. Quando si parla di ricevimenti per un secondo matrimonio, quindi, è necessario fare delle differenze in base alle preferenze e alle esigenze della coppia.

Ricevimento molto informale

Per molti sposi, il secondo matrimonio è l’inizio di un nuovo capitolo della propria vita sentimentale. Un traguardo che arriva con la maturità, e che va quindi va celebrato con discrezione.

Se fate parte di questo gruppo, la soluzione migliore sono un aperitivo o una cena informale per 30/40 persone. Anche i costi, qualora scegliate un’opzione di questo tipo, sono piuttosto contenuti: si va dai 20/30 euro a persona per un aperivio, fino ai 50 euro per un buffet organzzato. Volendo, potreste anche aggiungere torta e spumante per il brindisi.

Oltre al risparmio economico, i vantaggi riguardano anche un minor dispendio energetico e zero stress. Tuttavia, se state cercando qualcosa di estremamente personale o leggermente formale, questa soluzione potrebbe non essere la più adatta.

Ricevimento dal tocco casual

Esiste anche una soluzione di medio livello se volete organizzare una cerimonia che non sia troppo formale ma che non risulti neppure l’equivalente di una semplice cena tra amici.

Se avete pensato ad un evento con un numero di invitati compreso tra i 30 e gli 80, potreste scegliere un ristorante con menù fisso, un agriturismo con uno spazio esterno oppure puntare su una celebrazione domestica con un catering di base. In questi casi, il costo per persona non raggiunge i 100 euro, ma potreste pensare anche di aggiungere un extra per musica o altre forma di intrattenimento.

Questa soluzione offre un buon equilibrio tra eleganza e semplicità, mantenendo l’appeal di una cerimonia matrimoniale a tutti gli effetti. Anche in questo caso, tuttavia, c’è meno libertà creativa rispetto a un evento su misura.

Ricevimento formale

Nulla vieta, tuttavia, di organizzare anche per il secondo matrimonio un ricevimento nuziale classico in una villa per eventi o in una struttura ad hoc che possa ospitare anche più di 100 invitati. I costi, ovviamente, sono decisamente più alti, fino ad un massimo di 200 euro a persona.

A queste somme vanno aggiunti i prezzi per allestimenti floreali, dj o band e fotografi o videomaker, per un budget totale che potrebbe raggiungere i 30.000 euro. Il risultato sarà un’esperienza nuziale al 100%, dal forte impatto estetico e con un alto livello di personalizzazione. Proprio come nel caso di una cerimonia nuziale, potrebbe risultare utile servirsi di un wedding planner o di fornitori esperti.

Mini matrimonio elegante

Tra i trend in ascesa ci sono anche i mini matrimoni, ovvero delle cerimonie nuziali destinate a un numero ristretto di persone (solitamente tra 15 e 40 invitati) ma estremamente curate nei dettagli.

Al centro di queste cerimonie ci sono delle location di piccole dimensioni ma di sicuro appeal, cene gourmet e decorazioni curate ma non eccessive. I costi potrebbero essere abbastanza bilanciati: potrebbero risultare piuttosto alti per persona, ma essendo gli invitati in numero ridotto, il budget complessivo potrebbe mantenersi al di sotto dei 2000 euro.

Cocktail party nelle ore serali

Se avete previsto il rito nel tardo pomeriggio, potete sfruttare l’orario del tramonto per allestire un cocktail party. Invece dei classici pranzo o cena, provate ad allestire la location con una serie di food stationery con proposte originali, drink e musica. A seconda della forma di intrattenimento prescelta, i costi potrebbero variare, ma dovrebbero comunque risultare abbastanza contenuti.

Brunch dopo il rito nuziale

Il brunch di nozze è una tendenza che da Oltreoceano ha conquistato moltissimi sposi anche in Italia. Se nel caso del primo matrimonio molti lo fanno seguire al ricevimento vero e proprio, come momento da dedicare ai familiari più stretti il giorno dopo il sì, nel caso delle seconde nozze può anche sostituire il classico pranzo.

Se infatti avete previsto un evento non eccessivamente formale ma comunque ben strutturato, potete concordare una formula di questo tipo con una location a vostra scelta subito dopo il rito civile.

I costi variano in base al numero di persone invitate e di portate previste: in molti casi, i brunch tradizionali si distinguono per la presenza dell’open bar, ma non si tratta di una scelta obbligatoria. Soprattutto se i vostri invitati non sono grandi estimatori dell’alcol.

Alternative non convenzionali per il ricevimento del secondo matrimonio

Non sono da sottovalutare, infine, le soluzioni più originali, che possono rendere il ricevimento ancor più particolare. Se avete pensato ad un evento intimo con pochi amici per celebrare solo con i cari il vostro amore, pensare ad una cena con chef a domicilio potrebbe risultare una valida soluzione. In questo modo, riuscirete ad unire la convivialità dell’ambiente domestico con il menù gourmet tipico di un ristorante.

Anche una festa in spiaggia, se avete previsto il sì per il periodo estivo, può essere adatta. In questo caso, potete rivolgervi ad uno stabilimento balneare che si occupi di pianificare il tutto nei minimi dettagli.

Infine, nulla vi impedisce di organizzare un’escursione o una gita in barca con tutti i vostri amici più cari: potete noleggiare un piccolo yacht o traghetto e fornire un pasto a tutti i presenti durante la trasferta. In questo modo, trasformerete il vostro sì in una vera e propria esperienza interattiva, e il ricevimento non si limiterà ad una semplice successione di portate al tavolo.