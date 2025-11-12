Micro wedding, cos’è e come organizzarne uno

Una cerimonia intima con pochi invitati e una grande attenzione ai dettagli: i micro wedding sono la moda del momento

Organizzare un matrimonio vuol dire spesso dover investire somme di denaro piuttosto importanti: tra decorazioni, abiti e servizi di catering, ai futuri sposi potrebbero occorrere decine di migliaia di euro per allestire la propria cerimonia dei sogni. Non tutti, ad ogni modo, potrebbero avere a disposizione un budget così cospicuo: per questo motivo, sempre più coppie fanno ricadere la scelta su un micro wedding.

Un evento di questo tipo, infatti, prevede una celebrazione più contenuta, soprattutto per quanto riguarda la lista degli invitati. Una soluzione perfetta non solo per risparmiare, ma anche per trascorrere tempo di qualità con gli amici e i parenti più cari.

Cos’è un micro wedding?

Un micro wedding è un evento di dimensioni ridotte, che di solito include tra i 20 e i 50 invitati. Tuttavia, anche se una celebrazione di questo tipo prevede meno partecipanti rispetto a un ricevimento tradizionale, lo sforzo organizzativo non è necessariamente ridotto. Invitando solo un piccolo gruppo di persone care, infatti, si potrà destinare una parte maggiore del budget ad altri aspetti delle nozze, assicurandosi allo stesso tempo di regalare un’esperienza indimenticabile ai fortunati ospiti.

Perché i micro matrimoni sono così di tendenza

I micro matrimoni sono diventati estremamente popolari durante la pandemia di COVID-19, poiché le coppie avevano la necessità di dirsi “sì” davanti a un gruppo ristretto di persone amate. Tuttavia, anche al termine dell’emergenza sanitaria, le celebrazioni più intime hanno continuato a esercitare grande appeal sui futuri sposi.

Se quindi la pandemia ha innescato il cambiamento iniziale, le coppie hanno presto scoperto la gioia di poter essere pienamente presenti con ogni invitato, e questo particolare si è poi rivelato irrinunciabile per loro.

Rispetto ai matrimoni con centinaia di invitati, infatti, in un micro wedding c’è meno frenesia, e anche gli sposi possono concedersi un momento di “respiro” tra una portata e l’altra: possono conversare, assaporare il luogo e godere pienamente della compagnia di chi li circonda. Insomma, il ritmo si fa decisamente più lento sotto tutti i punti di vista, con notevoli benefici per l’umore e lo stress.

Quanto costa un micro matrimonio?

Come per tutti i matrimoni, il costo di un micro wedding dipende dalle scelte personali degli sposi. Chiaramente, puntando su una location lussuosa o una cena gourmet le spese saranno più alte che in una cerimonia domestica. Ad ogni modo, prendendo come parametro di riferimento le nozze tradizionali, in questo tipo di cerimonia ci si può aspettare di spendere almeno il 50% in meno.

Come organizzare un micro wedding

Nell’organizzare un micro matrimonio ci sono alcuni particolari a cui prestare attenzione.

La location

Con una lista di invitati ridotta, si aprono più possibilità in fatto di location nuziale. In particolare, nel caso dei micro wedding è ancor più importante che la struttura prescelta sia in linea con lo stile e le esigenze della coppia, o meglio ancora che racconti parte della loro relazione.

Più che su strutture di grandi dimensioni come castelli o saloni da ballo, gli sposi possono puntare su luoghi intimi o spazi a cui siano particolarmente legati: può trattarsi del locale in cui si è svolto il primo appuntamento o del giardino della loro casa d’infanzia, ma anche di un piccolo agriturismo di campagna o di un vigneto intimo e raccolto.

La scelta del luogo può anche aiutare a determinare quanti inviti spedire. Se, ad esempio, si tratta del vostro ristorante preferito, scoprite la capienza della sala privata e riducete la lista finché ci sarà posto per tutti a tavola.

Il menù

Per via delle dimensioni ridotte, i micro matrimoni spesso assumono l’atmosfera di una cena elegante e raffinata. Questo vuol dire che anche cibo e bevande sono necessari alla narrazione del racconto nuziale, e diventano spesso personalizzati e fuori dagli schemi.

Con un matrimonio più piccolo, ad esempio, si può mettere l’accento sull’esperienza gastronomica, rendendola interattiva e su misura per tutti gli ospiti: si può pensare ad un abbinamento con vini o cocktail curati, ma anche a drink personalizzati.

Se avete optato per le food stationery, invece, potete rendere ciascuna postazione dinamica: pensate alla possibilità di creare sushi sul momento, o di grigliare carne coreana se siete amanti della cucina internazionale.

Design e decorazioni

Riducendo il numero degli invitati, potrete destinare una parte maggiore del budget all’allestimento e ai dettagli estetici della location. In un micro matrimonio, quindi, il design può diventare più elaborato e di stampo artigianale: se siete appassionati di arte, ad esempio, potete scegliere menù dipinti a mano, o decidere insieme a un interior designer come curare l’arredamento della struttura del ricevimento.

Potete anche integrare elementi che raccontino la vostra relazione: incorporate cimeli di famiglia, oggetti raccolti nei viaggi, o tessuti vintage affinché ogni angolo della location parli di voi.

Gli ospiti

Un micro matrimonio coinvolge solo i familiari e gli amici più stretti, ovvero le persone più importanti nella vita degli sposi. Proprio per questo motivo, l’esperienza degli ospiti assume una rilevanza ancora maggiore, ed è necessario che ciascuno di loro si senta viziato e coccolato.

Una cospicua somma del budget si può quindi destinare al comfort di amici e parenti: pensate a trasporti di lusso, regali di benvenuto personalizzati, biglietti scritti a mano o persino esperienze interattive su misura, come sedute di armocromia o lettura dei tarocchi. Non dimenticate, ovviamente, dei piccoli wedding favor oltre alla classica bomboniera: anche in questo caso, assicuratevi che siano in linea con lo stile della cerimonia e con i gusti degli invitati.

I fornitori

Per quanto ridotto possa essere un micro wedding, gli sposi avranno sicuramente bisogno di un fotografo, di fiori e di una torta nuziale. Tuttavia, in una celebrazione più intima, il ruolo di questi professionisti può cambiare rispetto a un matrimonio tradizionale.

Ad esempio, la lista degli scatti per il fotografo sarà più corta, e potreste preferire un dolce della vostra pasticceria preferita ad una torta a più piani. Di conseguenza, sarebbe utile negoziare le tariffe in base alle vostre esigenze specifiche.

Anche nel caso di un wedding planner, se proprio pensate di non poterne fare a meno, potreste assumere un professionista con una consulenza a ore: dovendo curare un evento di piccole di dimensioni, non sarà infatti necessario un impegno full time.