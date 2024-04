Decorazioni, menù e dress code: scoprite come organizzare un matrimonio in giardino

Tra i sogni nel cassetto di molti sposi c’è senza dubbio quello di organizzare il proprio matrimonio in un giardino. Complice una location magica e romantica, il profumo dei fiori e un’atmosfera semplice, scegliere una cornice bucolica per il proprio “sì” potrebbe infatti rivelarsi una vera e propria scommessa vincente.

State pensando di organizzare un matrimonio in un romantico giardino? Dalla palette alle decorazioni, ecco qualche prezioso consiglio per voi.

Caratteristiche di un matrimonio in giardino

Organizzare un matrimonio in un giardino vuol dire, tendenzialmente, scegliere come location uno spazio esterno in cui la natura sia protagonista assoluta. La cornice ideale è rappresentata, ovviamente, dal giardino di un’abitazione, ma esistono anche altre opzioni: qualora non si abbiano a disposizione degli spazi personali, si può ad esempio puntare su quelli esterni di una villa, oppure ricreare un giardino “indoor”.

Qualunque sia la vostra scelta, ad ogni modo, il risultato finale si tradurrà in una cerimonia intima e fiabesca, in cui non potranno assolutamente mancare fiori, colori pastello e un menù ad hoc.

Matrimonio in giardino: quanto costa?

Stimare quale potrebbe essere il budget per un matrimonio in giardino è molto difficile: le varianti sono infatti numerose, e la cifra potrebbe cambiare sensibilmente in base ai dettagli richiesti dagli sposi. Alcuni potranno infatti contare su un’atmosfera naturalmente bucolica, altri dovranno invece affidarsi ad un esperto fiorista per ricreare un ambiente romantico e primaverile grazie ad elaborate composizioni floreali.

Discorso analogo va fatto per il catering: nel caso in cui scegliate uno spazio privato dovrete rivolgervi a servizi di ristorazione specializzati, con costi che potrebbero decisamente lievitare. Impossibile, infine, non coinvolgere nell’allestimento anche un esperto fotografo, per immortalare in scatti dal tocco artistico un matrimonio degno di essere ricordato. Insomma, questo tipo di cerimonia può facilmente adattarsi alle possibilità finanziarie di diverse coppie, ma i costi restano di livello medio/alto.

La palette per un matrimonio in giardino

Per organizzare un matrimonio in giardino pienamente riuscito, tra i primi particolari da curare c’è senza dubbio la palette nuziale. A farla da padrone sono ovviamente i colori pastello, da sempre molto gettonati in tutte le cerimonie primaverili. Tra quelli più adatti c’è l’azzurro: prediligete le tonalità del turchese o del celeste, e abbinatelo al color crema e al rosa pallido per decorazioni e centrotavola.

Anche il rosa antico si sposa benissimo con le nozze di questo tipo: per un tocco moderno, in particolare, scegliete una palette monocromatica, e puntate su fiori e foglie per rendere il tutto più vivace. Impossibile, infine, non citare il color lavanda: vero e proprio must primaverile, può essere abbinato ad accenti color salvia per una cerimonia romantica ed allegra allo stesso tempo.

Matrimonio in giardino: che decorazioni scegliere

Parlando di decorazioni in un matrimonio in giardino, il pensiero corre inevitabilmente al design floreale, ma non si tratta dell’unica opzione per gli sposi. Per rendere più intima e accogliente la vostra location di nozze, potete contare su altri dettagli, incluse luci, tessuti e segnaletica originale.

Fiori e foglie

Se sognate una cerimonia in stile Bridgerton, non potrete fare a meno di rivolgervi ad un fiorista esperto. Le decorazioni floreali non si limitano ai centrotavola, ma includono anche installazioni composte da diverse varietà di boccioli: su tutte, glicine, lavanda, rose, peonie, ranuncolo, anemoni, lisianthus e fiori di amaranto. Per un tocco boho, invece, pensate ad inserire fiori selvatici o piante grasse nei vostri addobbi.

Siete alla ricerca di creazioni originali? Provate a ricreare una parete di foglie verdi, oppure scegliete dei fiori che possano pendere dal soffitto, per sorprendere gli ospiti e convincerli a ballare con il naso rivolto all’insù.

Drappeggi

Non solo fiori, ma anche giochi di drappeggi: realizzate delle suggestive composizioni giocando con i tessuti, meglio se nelle colorazioni dell’avorio o del rosa. Se cercate qualcosa di più sofisticato, invece, puntate su materiali in velo con ricami o pattern floreali: non avranno solo il merito di rendere più accattivante l’atmosfera, ma regaleranno anche all’ambiente un tocco più intimo e raccolto.

Luci

Impossibile, infine, non menzionare le luci. Per creare un ambiente più accogliente e informale, predisponete delle candele di varie grandezze e colori in diversi angoli della location. Qualora ciò non sia possibile, anche delle lampadine o delle piccole luci a led potrebbero aiutarvi a raggiungere lo stesso obiettivo con il minimo sforzo.

Cartelli e segnali

La segnaletica a tema è uno dei trend matrimoniali in crescita nell’ultimo anno. Oltre ad indicare le direzioni giuste agli ospiti, è un ottimo espediente per valorizzare il tema della cerimonia: a tal proposito, cercate dei segnali che includano una calligrafia ricercata, motivi floreali e accenti dorati.

Fonte: iStock

Per un effetto ancor più raffinato, puntate su cartelli che richiamino il font e la palette della vostra wedding stationery e delle wedding bag.

Menù a tema per un matrimonio in giardino

Il binomio giardino/ tè del pomeriggio è da sempre sinonimo di eleganza e buon gusto. Perché, quindi, non adeguare anche il vostro menù alla location delle nozze? Tra le portate da inserire ci sono senza dubbio diversi tipi di finger food per l’aperitivo, tè e, ovviamente, bollicine per tutti i gusti.

In ogni caso, per le coppie che avranno la possibilità di personalizzare il proprio menù, gli esperti consigliano di puntare su prodotti locali, così da sostenere anche i produttori del posto. Capitolo a parte per i dessert: assicuratevi che la torta nuziale rispetti la palette scelta per la cerimonia, e non dimenticate di predisporre anche altri tipi di dolci, come tartine con frutta locale, mini torte e, ovviamente, scones per accompagnare il tè.

Cocktail personalizzati

Non solo cibo, ma anche bevande: per rendere ancora più indimenticabile il banchetto, offrite ai vostri ospiti cocktail personalizzati, vini frizzanti e mocktail dalle scintillanti tonalità pastello. Prestare attenzione a questi dettagli vi aiuterà a lasciare il segno anche a tavola.

Matrimonio in giardino: il dress code perfetto

Non si può organizzare un matrimonio in giardino senza scegliere degli outfit adatti all’occasione. Per le spose, ad esempio, gli esperti consigliano abiti in stile boho, con coroncine di fiori e ricami a farla da padrone. Per gli ospiti, invece, la scelta dovrà ricadere su abiti da tè, stampe floreali e, ovviamente, gli immancabili colori pastello. Nel caso in cui la cerimonia si svolga di giorno, infine, non dimenticate cappelli a falda larga e graziosi ombrellini per proteggervi dal sole.