Outdoor wedding: idee per un matrimonio all’aperto

Sognate da sempre un matrimonio outdoor, magari immersi nella natura? Dai classici giardini domestici ad una rustica fattoria, le opzioni a vostra disposizione sono molteplici.

Se la data scelta per il sì cade nella stagione estiva, optare per uno spazio esterno potrebbe essere una scelta quasi obbligata, soprattutto se avete adocchiato una location verdeggiante e ben arieggiata. Ma come si organizza un outdoor wedding? Dalle cornici ideali alle decorazioni, ecco qualche consiglio per allestire un matrimonio all’aperto da manuale.

Che location scegliere per un matrimonio all’aperto

I vantaggi di un matrimonio outdoor, soprattutto nella bella stagione, sono moltissimi: oltre alle decorazioni rustiche e alla possibilità di ballare sotto un cielo stellato, non sottovalutate il fascino di uno scorcio di campagna come sfondo del vostro album di nozze. Ma quali sono le migliori location per organizzare un sì a stretto contatto con la natura?

Il pendio di una montagna

Il pendio di una montagna potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione se sognate un matrimonio all’ aperto e non volete rinunciare ad una vista mozzafiato. In estate, inoltre, sarebbe doppiamente consigliato anche per cercare un po’ di frescura dalle temperature torride.

Un rooftop in città

Vivete in città e non potete organizzare il vostro sì in una fattoria o in un agriturismo sommersi dal verde? Cercate un rooftop che possa offrire ai vostri invitati anche una splendida vista del cityscape. Ne esistono moltissimi, dai più lussuosi con piscina ai più minimal per le coppie sobrie.

Un giardino domestico

Sognate per il vostro sì una location intima e raccolta? Puntate sul semplice giardino di un’abitazione privata. Addobbarlo con luci e installazioni floreali vi aiuterà a trasformarlo in una cornice nuziale perfetta, dall’inestimabile valore anche sotto il punto di vista dei ricordi.

Una romantica spiaggia

Un matrimonio in spiaggia, a pochi passi dal mare, è il sogno romantico di moltissime coppie. Organizzarne uno potrebbe rivelarsi più semplice del previsto: in Italia esistono infatti numerosi stabilimenti balneari che mettono a disposizione i propri spazi per cerimonie private. Unico consiglio? Prenotare con largo anticipo.

La prua di una nave

Cornice perfetta per i matrimoni in stile preppy, gli spazi esterni di un’imbarcazione possono essere allestiti per ospitare feste e ricevimenti. Si tratta di un’opzione molto suggestivo, ma sicuramente più adatta alle cerimonie con un numero limitato di ospiti ed invitati.

Uno spazio nel bosco

Cosa c’è di più suggestivo di un matrimonio circondato da pini e sequoie? Uno scenario che solo una cerimonia in un bosco potrà garantire, e che rischia di rivelarsi ancora più suggestivo in autunno, grazie ai vibranti colori del foliage.

Se volete regalarvi un’esperienza ancora più autentica dopo la cerimonia, raccogliete sacchi a pelo, tende, lanterne e spray contro le zanzare e preparatevi ad un campeggio di coppia! Cercate dei siti da campeggio insieme, ed assicuratevi di avere tutto il necessario per godere di una notte (o due) all’aria aperta.

Destination wedding al lago o nel deserto

Essendo organizzato in più giorni, un destination wedding vi darà la possibilità di scegliere con cura gli spazi in cui organizzare il vostro sì. La scelta potrebbe ad esempio ricadere sulle rive di un lago, oppure su un suggestivo paesino sulla costa.

Cercate una destinazione più esotica? Non sottovalutate il fascino di un matrimonio circondati dalle dune del deserto. In tal caso, rivolgersi ad un’agenzia di viaggi potrebbe rendere l’impresa molto più semplice.

Un vigneto in collina

I vigneti offrono scorci bellissimi ed ottimo vino. Perché quindi non approfittarne per renderli la cornice del vostro sì? Cercate quello a voi più vicino, ed assicuratevi che ci sia tutto il necessario per un matrimonio coi fiocchi.

Una fattoria o un agriturismo

Le location più gettonate da chi sogna un matrimonio outdoor sono senza dubbio fattorie ed agriturismi. Oltre ad offrire una location a stretto contatto con la natura, perfetta per cerimonie in stile cottagecore, garantiscono la possibilità di un menù coi fiocchi. I vostri ospiti potranno gustare ingredienti a km zero, mentre i più piccoli potranno trascorrere momenti spensierati con anatre e cavalli.

Cosa non può mancare in un outdoor wedding

A rendere unica nel suo genere una cerimonia all’aperto sono, oltre alla location, anche addobbi e decorazioni scelte. Se da un lato è vero che l’allestimento sarà influenzato dal tema dei fiori d’arancio, dall’altro ci sono alcuni dettagli che non possono assolutamente mancare, qualunque sia la cornice da voi individuata.

Lounge corner

Tra i vantaggi di un matrimonio all’aperto c’è senza dubbio la possibilità di allestire gli spazi secondo il proprio gusto e le proprie esigenze. Oltre alle tradizionali sedute, non dimenticate di organizzare dei lounge corner per regalare un po’ di relax ai vostri ospiti.

Impreziosite quindi gli spazi con cuscini e tavolini di legno per rendere l’atmosfera ancora più rustica. Il ricevimento ne gioverà non solo in termini cromatici, ma anche di socialità: chi non vorrebbe approfittarne per scambiare quattro chiacchiere?

Coperte per tutti

I matrimoni all’aperto godono sempre di un’atmosfera speciale, ma soprattutto nelle ore serali o se organizzati in autunno, potrebbero mettere a dura prova la resistenza dei vostri ospiti. Assicuratevi di rendere la loro esperienza più piacevole predisponendo coperte per tutti: servitevi di vecchi cestini di vimini come contenitori, ed anche l’atmosfera ne gioverà non poco.

Giochi di luce

Che si tratti di un giardino, di un cortile domestico o di un angolo di bosco, non potranno assolutamente mancare una cascata di piccole luci nel vostro matrimonio. Quando calerà la sera si riveleranno delle preziose alleate.

Dettagli e particolari nature

Regalate un tocco ancora più autentico alle vostre nozze impreziosendo le decorazioni con dettagli che arrivino direttamente dalla vostra fonte di ispirazione. Pensate ad esempio ad aggiungere mele ai centrotavola o ai segnaposto nel caso di un matrimonio in fattoria, o ramoscelli di pino se avete scelto uno spazio boschivo come cornice.

Acqua e spray kit

Se avete organizzato il vostro sì nella stagione estiva, assicuratevi che gli ospiti siano ben idratati e protetti dal sole. Allestite quindi un angolo in cui tutti possano prendere dell’acqua o delle bevande alla spina per dissetarsi.

Allo stesso modo, organizzate delle wedding bag in cui abbondino protezione solare e spray anti zanzare: gli invitati non potranno fare altro che apprezzare.