Idee per scrivere una lettera allo sposo nel giorno del matrimonio

Tra bomboniere, prenotazione della location e scelta dell’abito, molti sposi potrebbero perdere di vista il focus del proprio matrimonio, ovvero l’amore per la propria dolce metà. Se l’organizzazione vi ha sopraffatti, portandovi anche a trascurare il partner, potreste comunque mostrare la vostra gratitudine con una romantica lettera d’amore. Sempre più spose, infatti, scelgono di redigere qualche riga per il proprio futuro marito nel giorno del sì, restituendo ai fiori d’arancio il loro significato più autentico.

La lettera vi permetterà di ricordare perché vi siete scelti, e potrà essere conservata come souvenir da leggere insieme nei momenti speciali per la vostra coppia. Avete bisogno di qualche consiglio per scrivere un biglietto che non lasci indifferente il vostro partner? Vi spieghiamo passo per passo come redigere una perfetta lettera d’amore per lo sposo nel giorno del matrimonio.

Consigli per scrivere una lettera d’amore per lo sposo

Scrivere una lettera d’amore per lo sposo è un’idea che sempre più spose stanno scegliendo di mettere in pratica: in questo modo, anche quelle più timide, potranno esprimere tutta la propria gratitudine nei confronti del partner senza il timore che l’emozione possa giocare brutti scherzi. Non esistono, ovviamente, delle regole ben precise per redigere un perfetto biglietto nuziale: lasciatevi guidare dall’istinto e dai sentimenti che hanno sempre caratterizzato la vostra relazione.

Se, ad esempio, avete condiviso molti momenti ironici e scherzosi, non potranno mancare aneddoti divertenti e battute nel testo. Se invece è la dolcezza la carta vincente della vostra storia, sentitevi libere di esagerare con frasi romantiche e vezzeggiativi. Anche per quanto riguarda la lunghezza, non esistono criteri univoci: lasciatevi guidare dalle sensazioni, e cercate di prendere in considerazione anche la soglia d’attenzione del vostro lui.

Infine, per quanto riguarda la lettura della lettera, potete scegliere se consegnarla allo sposo durante la cerimonia e lasciare che la legga in separata sede, oppure declamarla voi stesse in pubblico durante il ricevimento nuziale.

Come scrivere una lettera d’amore per lo sposo

Se non siete particolarmente abituate a scrivere, potrebbe rivelarsi utile per voi uno schema di riferimento che vi aiuti ad impostare la lettera. Si tratta ovviamente di un template che ciascuna potrà personalizzare in base alle proprie esigenze e alla proprie caratteristiche, ma che potrebbe comunque rappresentare un valido punto di riferimento.

Una dolce apertura

L’incipit di qualsiasi testo, e in particolar modo di una lettera di questo tipo, è importante per definire da subito quale sarà lo stile del componimento. Le spose più tradizionali opteranno per la formula “A mio marito, nel giorno del nostro matrimonio”, ma sentitevi libere anche di utilizzare il suo nome di battesimo o un soprannome: in questo modo, aggiungerete un tocco più personale al componimento, oltre a regalare un sorriso al vostro futuro marito.

Elencate i motivi che vi hanno portate a sceglierlo

In un giorno così importante, non è affatto scontato ricordare i motivi che vi hanno fatta innamorare del vostro futuro marito. E, soprattutto per le coppie che sono insieme da molti anni, è un ottimo modo per celebrare la propria storia d’amore. Menzionate quindi le qualità che apprezzate maggiormente, come il senso dell’umorismo o la dolcezza, ma provate poi ad essere un po’ più specifiche. Includete esempi che siano la perfetta testimonianza delle sue doti più invidiabili: potreste, ad esempio, parlare della sua devozione per la famiglia, oppure la resilienza che lo ha visto rialzarsi anche dopo i momenti più difficili.

Passate in rassegna i vostri ricordi più belli

C’è stato un momento specifico in cui vi siete rese conto che, forse, la persona che avevate dinanzi poteva essere quella perfetta per voi? Raccontatelo anche a lui a cuore aperto. Scegliete tra i ricordi vissuti insieme quelli che hanno segnato una svolta nella vostra relazione: pensate al vostro primo appuntamento, alla riconciliazione dopo una crisi o ad una fuga romantica. Guardarsi indietro vi aiuterà anche a comprendere quanto la vostra relazione sia progredita nel tempo e quanto siate cresciuti insieme.

Rivelate le vostre speranze per il futuro

Dopo aver passato in rassegna i momenti passati più belli, è giusto concentrarsi sul futuro. In un giorno come quello del matrimonio, questa prospettiva assume ancor più valore: spiegate quali sono i vostri progetti di coppia, da quelli più importanti alle piccole conquiste quotidiane. Non abbiate timore di descrivere il vostro viaggio dei sogni, ma anche i sereni giorni della vecchiaia accanto al vostro lui.

Esprimete il vostro pensiero su un giorno così importante

Impossibile non spendere qualche riga sul momento così importante che vi apprestate a vivere insieme. Restate focalizzate sul presente, e dite lui quanto emozionate siete di incontrarlo all’altare oppure di ammirarlo nel suo elegante smoking. Non abbiate paura di esprimere anche eventuali emozioni negative: l’ansia, in un giorno così speciale, è assolutamente naturale.

Pensate ad una chiusura originale

Per quanto riguarda la conclusione della lettera, così come per l’incipit, potete decidere di utilizzare la classica formula “con amore” o “con tutto il mio amore”, ma vi consigliamo di cercare qualcosa di più ironico e personale. Qualche esempio? “Ci vediamo all’altare” oppure “mi sento la donna più fortunata del mondo ad averti incontrato”.

Eventuali sezioni extra

Nulla vi vieta, ad ogni modo, di personalizzare la vostra lettera con altre sezioni oltre a quelle standard. Ecco qualche esempio: