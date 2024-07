Fonte: IPA Regalo per lo sposo

Nel giorno del matrimonio tutto è concesso. Anche sorprendere lo sposo con un piccolo regalo. Sebbene non sia prescritto dalla tradizione, omaggiare il futuro marito con un dono spontaneo e inatteso sta diventando una consuetudine molto popolare tra le spose.

Le possibilità sono quasi infinite, e vanno dai gadget a gesti importanti, a seconda dei gusti e delle esigenze delle coppie. Siete indecise su quale sia il regalo migliore per sorprendere lo sposo nel giorno del matrimonio? Ecco qualche suggerimento per voi.

Idee regalo per sorprendere lo sposo

Molti sposi si dimostrano estremamente premurosi nei giorni che precedono il matrimonio, cercando di alleviare lo stress e l’ansia delle proprie future mogli. Alcuni le distraggono con sorprese e gite fuori porta, altri si fanno carico di controllare gli ultimi dettagli sul menù prima delle nozze.

Per ringraziarli, quindi, sempre più spose decidono di acquistare per loro un regalo nel giorno del sì, rendendo i fiori d’arancio un momento ancora più speciale. Ma quali sono le idee migliori per un dono che possa lasciare il consorte senza parole? Dai piccoli gadget alle esperienze di coppia, ecco qualche suggerimento da annotare.

Gadget e accessori personalizzati

Ogni dettaglio è importante nel giorno del sì, e il vostro fotografo di nozze catturerà con il suo obiettivo tutti i momenti della preparazione dello sposo. Per questo motivo, aggiungere al suo kit qualche gadget personalizzato potrebbe rendere il tutto ancor più ironico e divertente. Pensate, ad esempio, ad una gruccia con il suo nome, oppure ad una vestaglia con la scritta “sposo”. Potrete scegliere tra moltissimi font e colori. Tutti, rigorosamente, a prova di click.

Un kit di bellezza

Prendersi cura di sé, soprattutto in un giorno così importante, è fondamentale per i futuri mariti. Perché, quindi, non rendere la routine ancora più piacevole con un set di bellezza ad hoc? Ne esistono moltissimi in mercato, che includono anche deodorante, acqua di colonia e creme lenitive per scongiurare rossori e sfoghi cutanei pre-cerimonia.

Box di whisky

Se il vostro lui è un appassionato di drink, valutate la possibilità di regalargli una box per degustare dell’ottimo whisky. Oltre all’immancabile bottiglia di liquore, troverete un pregiato bicchiere di cristallo per assaporare al meglio il distillato. Ovviamente questa idea si può replicare anche per altri tipi di bevande, dalla birra allo champagne, a seconda dei gusti del fortunato maritino.

Poster del percorso verso il matrimonio

Un regalo ironico per non dimenticare tutte le peripezie che vi hanno condotto verso il sì: perché non pensare ad un poster che ritragga il vostro percorso di coppia con le sue tappe fondamentali? Non sfigurerebbe di certo nel vostro nido d’amore.

Un orologio da polso

Tra gli evergreen adatti per tutte le occasioni ci sono senza dubbio gli orologi. In base al budget a vostra disposizione, potrete scegliere tra diversi brand e modelli, magari puntando su qualcosa che si abbini bene anche all’outfit nuziale.

Fazzoletto con incisioni

Probabilmente non scoppierà in lacrime vedendovi arrivare all’altare, ma è sempre bene farsi trovare preparati nell’ evenienza. Pensate quindi ad un regalo dall’allure vintage, come potrebbe essere un fazzoletto con le iniziali oppure con un messaggio di vostra scelta ricamato sui bordi.

Il suo profumo preferito

Forse il rischio è che più che una sorpresa di matrimonio possa somigliare ad un regalo di compleanno, ma un profumo, soprattutto per gli appassionati, è sempre una buona idea. A seconda delle preferenze dello sposo potete optare per fragranze più romantiche o audaci, che possano accompagnare non solo il giorno del sì, ma anche le vostre serate romantiche.

Una borsa da viaggio

Capire cosa portare con sé durante un viaggio di pochi giorni è un’impresa piuttosto ardua, soprattutto perché bisogna individuare un bagaglio delle giuste dimensioni. Regalare quindi una borsa da viaggio che possa adattarsi alle trasferte last minute è senza dubbio un’idea molto saggia e pratica. Il rischio di sbagliare è quasi pari a zero.

Album personalizzato

Se siete una coppia particolarmente romantica, un album con tutti i vostri momenti più belli sarà un regalo molto apprezzato. Potete affidarvi a diversi siti per realizzarne uno con una copertina personalizzata, stampando gli scatti a cui siete più legati. Volendo, potete aggiungere un tocco sexy organizzando uno shooting in stile burlesque realizzato espressamente per il vostro lui. Non potrà non apprezzare.

Borraccia termica di design

Una borraccia termica, esattamente come il vostro amore, non teme lo scorrere del tempo. È resiliente e mantiene una temperatura costante a prescindere da quello che succeda all’esterno. Anche in questo caso, potrete personalizzarla con frasi e messaggi romantici, oppure acquistarne due da portare con voi durante il viaggio di nozze. Una scelta perfetta se avete organizzato una luna di miele all’insegna dell’avventura outdoor.

Un’esperienza di coppia

Che si tratti di un percorso spa o di un corso di cucina, condividere qualche momento di relax dopo gli stressanti preparativi per le nozze farà decisamente bene ad entrambi. Le opzioni sono infinite, ma il consiglio è quello di orientarsi verso un’esperienza che il vostro lui sogna da tempo di concedersi, ma che per mancanza di tempo non ha mai potuto inserire in agenda.

Un indumento di alta sartoria

Cravatte fatte a mano o scarpe interamente intagliate da un artigiano fiorentino: se il vostro lui è un appassionato di haute couture, realizzate il suo sogno regalando un indumento di alta sartoria Made in Italy.

Tema di nozze a sorpresa

Volete sorprendere lo sposo con un’esperienza che ricorderà per sempre? Organizzate un angolo del ricevimento apposta per lui: pensate ad una delle sue passioni, che sia il calcio o i fumetti, e dedicate a questo tema un momento della cerimonia. Resterà a dir poco senza parole.

Un cimelio di famiglia

Nulla ha più valore dei ricordi. Anche quando si decide di fare un regalo. Piuttosto che investire cifre importanti nell’acquisto di un gadget tecnologico, ad esempio, pensate a donare al vostro lui un cimelio a cui siete particolarmente legate in segno del vostro amore. Che si tratti di un giocattolo dell’infanzia, di una catenina ricevuta dai nonni o di un vecchio coltellino svizzero, riuscirete sicuramente a colpire nel segno.