Fabrizio Corona ancora una volta è stato implacabile: l’ex re dei paparazzi ha voluto dire la sua su Belen Rodriguez, commentando senza alcuna clemenza la presunta proposta di matrimonio che la showgirl argentina ha ricevuto dal compagno Elio Lorenzoni.

Fabrizio Corona implacabile su Belen: “Vi prende in giro”

Belen Rodriguez si sposa? Da quando la showgirl argentina ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto con un preziosissimo pegno d’amore donatole dal suo compagno Elio Lorenzoni, tutti gli occhi sono puntati su di lei e sulla sua nuova fiamma.

Proprio per la risonanza mediatica che ha avuto la notizia delle (presunte) nozze di Belen, è intervenuto anche Fabrizio Corona, che sul suo portale Dillinger News è stato implacabile contro la sua ex.

L’ex re dei paparazzi ha deciso di smascherare la showgirl, convinto che questo sia un piano architettato ad hoc per visibilità: “Belen vi prende per il cu*o e voi ovviamente ci cascate”. Un post implacabile quello apparso sul suo sito – non scritto di suo pugno ma che certamente ha il suo zampino – che punta a sbugiardare la conduttrice e il suo modus operandi durante le sue relazioni.

“Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto. Tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?“.

Sul portale viene fatto poi notare come le Maldive facciano parte di questo schema: lì ha festeggiato il trentesimo compleanno di Stefano De Martino, e sempre sulle spiagge bianchissime dell’atollo si è concessa momenti di relax sia con Andrea Iannone che con Antonino Spinalbese, quando era incinta di Luna Marì.

“Li porta tutti nello stesso posto. Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì“, si legge sul sito.

Le presunte nozze di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Se davvero si tratta di una mossa per acquisire visibilità, Belen è riuscita certamente nel suo intento. Domenica pomeriggio i social sono letteralmente impazziti quando è apparsa la foto di un preziosissimo anello di fidanzamento accompagnato da un “Sì” urlato.

Lo scatto è riuscito a sollevare nel giro di pochi minuti tanti complimenti e moltissime critiche sulla showgirl, che da vera maestra ancora una volta ha saputo come usare i social a proprio vantaggio. Tutto lascia presupporre che durante la vacanza da sogno alle Maldive la showgirl abbia ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal compagno, con cui fa coppia fissa da cinque mesi.

Per tantissimi la relazione è ancora troppo “fresca” per fare progetti, ma i loro rapporti vanno avanti da dieci anni dato che a legarli da tempo c’era una solida amicizia che col tempo si è trasformata in amore. E nel frattempo c’è da risolvere la questione divorzio, visto che risulta ancora sposata con Stefano De Martino. Una cosa però è certa: Belen ed Elio hanno intenzioni serie, e non resta che attendere l’annuncio ufficiale.