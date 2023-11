Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez ha aggiunto qualche dettaglio in più sulla sua storia d’amore con Elio Lorenzoni. Ma qualcosa non torna, non del tutto. Dopo aver condiviso uno scatto sui social, ha ricevuto innumerevoli commenti: a uno in particolare, ha risposto, specificando che si fa in fretta a passare dall’amicizia all’amore.

Belen Rodriguez, l’amore per Elio Lorenzoni: da quanto tempo stanno insieme

Fin dall’inizio non è stato facile parlare di questa storia d’amore. Il rapporto tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è stato indubbiamente al centro del chiacchiericcio in rosa estivo. La fine dell’amore con Stefano De Martino è arrivata all’improvviso, dopo settimane di indiscrezioni sulla presunta crisi. Poi, la famosa vacanza a Ponza, con i bambini, Santiago e Luna Marì, per cercare di rimettere insieme i pezzi di una storia ormai conclusa.

Non è passato poi molto tempo da quando la showgirl e conduttrice ha iniziato a manifestare la presenza di una nuova persona nella sua vita. Non del tutto “nuova”, dal momento in cui con Lorenzoni c’è stato un lunghissimo rapporto d’amicizia durato ben 12 anni. Come confermato dalla stessa Rodriguez su Instagram, dove ha scelto di replicare al commento di un utente. “Come ci si innamora così velocemente di una persona?”.

La Rodriguez ha riposto: “Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene, perché è un ragazzo perbene. Sai, dal voler bene, quando c’è una bell’amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi“. Ed è proprio con l’ultima precisazione che in molti hanno notato un dettaglio in particolare.

I conti, di fatto, non tornano. Basta pensare alla vacanza a Ponza, dove ancora oggi possiamo vedere la foto insieme a Luna Marì, scattata da De Martino, sul feed Instagram della showgirl: il 26 giugno. Anche l’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha condiviso l’immagine, condividendo una riflessione ben precisa. “Cinque mesi? Siamo a novembre da due giorni. Ci sta confermando che quando si è presentata a Napoli con i bimbi, o ancora durante la vacanza con Stefano e i bambini a fare la famiglia felice a Ponza, lei già stava con questo?”.

La nuova vita con Elio Lorenzoni

In ogni caso, il rapporto con Elio Lorenzoni è piuttosto serio. Non solo pare che abbiano deciso di andare a vivere insieme – la showgirl ha acquistato un nuovo super attico a Milano – ma sono già avvenute le presentazioni in famiglia durante una cena a quattro, con Santiago e Luna Marì. Di fronte a lei, almeno per quanto riguarda l’amore, si staglia un futuro luminoso. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dopo aver lasciato la conduzione de Le Iene e Tu Sì Que Vales, al momento non si conoscono i suoi progetti.

Lorenzoni è stato anche al suo fianco durante le ultime difficili settimane: anzi, mesi complicati, come raccontato dalla stessa Belen su Instagram, dopo aver confermato la perdita di peso. Al fianco di Lorenzoni, ha ritrovato il sorriso, messo in ombra dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul suo stato di salute. Ma la Rodriguez è ritornata attiva sui social, e non ha più intenzione di nascondersi.