Belen Rodriguez ha iniziato ufficialmente una nuova vita. Sono state tante le indiscrezioni su di lei negli ultimi mesi, dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino: il terzo tentativo, per essere precisi, che ha lasciato in lei diversi strascichi, secondo quanto riportato dagli amici più intimi. Ora, però, la nuova felicità è rappresentata da Elio Lorenzoni, così come dal nuovissimo super attico.

Belen Rodriguez, tutti i dettagli sul nuovo super attico

Belen Rodriguez ha comprato una nuova casa a Milano, un super attico in una zona centrale della città meneghina. Dalle foto condivise su Instagram, infatti, non possiamo fare a meno di notare sullo sfondo le torri di CityLife. Attualmente, sono in corso dei lavori: l’annuncio l’ha dato la stessa showgirl e conduttrice su Instagram, mostrandosi insieme a mamma Veronica Cozzani e la sorella Cecilia.

Qualche dettaglio sulla nuova casa? Il terrazzo circonda l’attico, ed è anche presente una veranda in vetro spettacolare, ideale dove trascorrere le serate. Probabilmente, il vecchio appartamento dove abitava con l’ex marito, Stefano De Martino, iniziava a starle stretto, sede di ricordi troppo dolorosi per permetterle di andare avanti in completa serenità.

Per quanto riguarda l’attico, la particolarità è proprio il terrazzo: circonda tutta la casa. Spicca il pavimento grigio laminato, così come piante verdi che adornano l’ambiente rendendolo un sogno a occhi aperti. Almeno per il momento, la Rodriguez non ha mostrato gli interni, ma i lavori sono in corso.

Una nuova vita per Belen Rodriguez

Negli ultimi mesi, dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, non si è parlato d’altro. Persino l’addio a Mediaset è passato in sordina. La Rodriguez si è trovata così a iniziare una nuova vita sotto ogni aspetto: casa, fidanzato, lavoro. Poi, le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Domenica In hanno lanciato l’allarme: la showgirl si è rifugiata a casa del fidanzato Elio a Brescia per circa un mesetto, per staccare la spina e favorire la ripartenza. Non solo: ha anche preoccupato la sua presenza in una clinica a Padova. Ad oggi, non si conoscono ancora i motivi per cui si è recata nella città veneta.

Al settimanale Oggi, però, si sono aggiunte le dichiarazioni degli amici più stretti della Rodriguez. “Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica. Ma, soprattutto, alla separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di lui”. In realtà, stando almeno alle parole del conduttore durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani, non ci sarebbe stato alcun tradimento.

Gli amici, però, non ci vedono chiaro sulla storia d’amore con il nuovo compagno, ovvero l’imprenditore Elio Lorenzoni. “Belen pare non riesca a metabolizzare tutto ciò, rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”. Quel che è certo, però, è che Belen è tornata dai suoi figli, a Milano: ha lasciato Brescia ed è pronta a scrivere un nuovo libro della sua vita.