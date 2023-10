Piccoli momenti di ritrovata felicità per Belen Rodriguez, che ha presentato il nuovo compagno ai figli Santiago e Luna Marì

Dopo il silenzio social e un periodo “detox” che le ha permesso di ritrovare un po’ di serenità, Belen Rodriguez è tornata su Instagram per condividere come un tempo i momenti più belli della sua quotidianità. Ormai nella sua vita è sempre più presente Elio Lorenzoni, il suo nuovo compagno, e la storia con lui sembra tutt’altro che passeggera, tanto da presentarlo ai figli Santiago e Luna Marì.

Belen, cena in famiglia con Elio Lorenzoni: le presentazioni ufficiali ai figli

Piccoli momenti di ritrovata felicità per Belen Rodriguez: la showgirl sta cercando di riprendere in mano la sua vita dopo la fine – l’ennesima – del matrimonio con Stefano De Martino, al fianco del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, che sta rimanendo accanto a lei in questo periodo complicato.

Non è certo una relazione passeggera quella tra la conduttrice e l’imprenditore bresciano: Belen ha infatti deciso di procedere con le “presentazioni ufficiali” in famiglia, organizzando un appuntamento con i figli Santiago e Luna Marì, avuti con gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Rodriguez ha condiviso su Instagram alcune immagini della loro cena a quattro in un elegante ristorante milanese: un impegno importante quello di presentare il compagno alle persone più importanti della sua vita, i suoi figli, che testimonia – anche se a pochi mesi dall’ufficializzazione di questo rapporto – che Belen ha tutte le intenzioni di costruire una relazione solida e duratura con Lorenzoni.

Sebbene non siano apparsi gli scatti della “famiglia allargata” al completo, è chiaro che la showgirl abbia voluto condividere questo momento importante sui social: in un post ci sono le foto dei bambini al tavolo – dove si intravedono le mani del compagno – tra le storie il suo Elio al cellulare e un suo selfie allo specchio, dove appare finalmente più serena, dopo settimane decisamente turbolente.

Belen ed Elio, la convivenza potrebbe essere vicina

La storia d’amore di Belen ed Elio si fa sempre più seria, tanto che si parla già di convivenza: l’argentina infatti ha acquistato un super attico a Milano – ancora in fase di ristrutturazione – per lasciarsi alle spalle i ricordi troppo dolorosi che dimorano nell’appartamento che condivideva con l’ex De Martino.

Un modo anche per iniziare un nuovo capitolo con Lorenzoni, visto che i due potrebbero andare a vivere presto sotto lo stesso tetto una volta terminati i lavori di ristrutturazione. Se al momento si tratta solo di supposizioni, quel che è certo è che per Belen le ultime settimane sono state tutt’altro che serene, soprattutto dopo il ricovero in una clinica a Padova per presunti problemi legati al suo eccessivo dimagrimento.

“Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica. Ma, soprattutto, alla separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di lui”, dichiarano alcuni degli amici più stretti della Rodriguez.

Ma c’è chi non è convinto della genuinità dei sentimenti della nuova coppia: “Belen pare non riesca a metabolizzare tutto ciò, rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”.