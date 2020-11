Chi è Giulia Berdini, la fidanzata di Franco Di Mare

editato in: da

Giulia Berdini è la giovane fidanzata di Franco Di Mare, giornalista e dirigente Rai. Classe 1991, è la responsabile dei servizi di ristorazione della sede della Rai a Saxa Rubra, proprio vicino agli studi di Unomattina, programma condotto per diverso tempo da Di Mare. Il primo incontro con il noto giornalista sarebbe avvenuto proprio sul luogo di lavoro e in seguito sarebbe nato l’amore.

Fisico da modella e star di Instagram, Giulia Berdini ha studiato marketing alberghiero, in seguito ha iniziato una carriera come manager nel settore della ristorazione. Con la sua dolcezza, Giulia è riuscita a conquistare il cuore di Franco Di Mare, nonostante i 36 anni di differenza che li dividono. La love story è iniziata dopo la fine del matrimonio del giornalista con la moglie Alessandra.

I due sono genitori di Stella, una bimba adottata in un orfanotrofio di Sarajevo, luogo in cui Franco Di Mare svolgeva il suo lavoro come inviato di guerra. La storia dell’adozione è diventata uno splendido e commovente libro, scritto dal giornalista, e in seguito una fiction in onda su Rai Uno, intitolata L’angelo di Sarajevo. Quando la storia d’amore con Di Mare è divenuta di dominio pubblico, Giulia è finita al centro dei gossip. A difenderla è stato proprio il conduttore che su Facebook ha pubblicato una lunga lettera in cui ha parlato della relazione con la Berdini e della fine del suo matrimonio.

“Dopo anni di separazione di fatto, a me è successo di incontrare un’altra persona – ha raccontato -. Capita. E per certi aspetti è una benedizione. Vuol dire che la vita va avanti, se si è capaci di rimettersi in gioco. Anche questi dovrebbero essere, in definitiva, fatti miei. Giulia è arrivata nella mia vita cinque anni dopo la mia separazione da Alessandra, quando vivevo da solo, e dunque non ha alcuna responsabilità nel fallimento del mio matrimonio. Nessuna. Non avevo messo in conto – ha aggiunto – che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”.