Federica Pellegrini, primo bikini da mamma bis: così mostra la bellezza del cambiamento

Dopo la nascita della piccola Rachele, Federica Pellegrini posa in bikini e lancia un messaggio alle donne: ogni trasformazione ha bisogno del suo tempo

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IPA Bikini vip di primavera, anticipazioni dell’estate

Con le temperature che iniziano a salire e i weekend fuori porta che profumano già di estate, le vip italiane non perdono tempo: i bikini sono già fuori dall’armadio.

Con colori vitaminici, modelli sportivi e silhouette minimal, i social si stanno già trasformando in una vetrina delle tendenze beachwear che anticipano una lunga stagione. E tra le più belle c’è anche lei, la Divina.

Federica Pellegrini ha scelto questo momento per regalarci il suo primo scatto in costume da neo mamma per la seconda volta, lanciando un bellissimo messaggio di cambiamento.

Federica Pellegrini, il bikini fluo celebra il cambiamento

Un bikini arancio fluo caratterizzato da bordi fucsia, top a fascia con spalline regolabili e slip senza laccetti. Non un costume qualunque: Federica Pellegrini, per il suo primo scatto estivo, sceglie un costume dall’animo sportivo, che conosce bene, e che parla di performance e di corpo in movimento.

E lo fa in un colore che urla presenza, che non si mimetizza, che non si scusa di esistere.

Negli scatti condivisi sui social, la Divina appare a proprio agio, cullata dall’acqua della doccia, in un corpo che racconta una storia: quella di una donna che ha portato in grembo una vita per la seconda volta in pochi anni. Ad aprile 2026 è infatti nata la piccola Rachele, secondogenita di Federica e Matteo Giunta.

A colpire è anche la scelta del modello. Da ex nuotatrice, Federica resta fedele a un’estetica essenziale e sportiva, lontana dai bikini gioiello o dalle silhouette particolarmente elaborate che spesso siamo abituati a vedere sui social. Il due pezzi scelto per questo debutto estivo punta tutto sul colore acceso e sulla praticità, due elementi che sembrano riflettere perfettamente il momento che sta vivendo: una fase nuova, intensa e dinamica, da affrontare senza rinunciare a sentirsi bene con se stessa.

Il messaggio di Federica Pellegrini

“Ogni cambiamento ha bisogno del suo tempo… be confident” scrive Federica per accompagnare gli scatti. Niente filtri narrativi, niente spiegazioni.

Per una campionessa che ha costruito la propria carriera sulla disciplina del corpo e della prestazione, ma anche sul controllo millimetrico di ogni movimento in vasca, abbracciare pubblicamente l’idea che il corpo abbia i suoi tempi, e che quei tempi vadano rispettati, non combattuti, è una bellissima presa di posizione. Un regalo alle tante donne che vivono le stesse trasformazioni spesso in silenzio, spesso con senso di colpa.

Le sue parole arrivano in un momento storico in cui sui social si parla sempre di più di body positivity e accettazione, ma in cui continuano a circolare modelli irrealistici legati soprattutto alla maternità. Il recupero fisico dopo una gravidanza viene spesso raccontato come una corsa contro il tempo, alimentando confronti e aspettative difficili da sostenere.

In un panorama social dove il “rimbalzo post-parto” è diventato un’aspettativa quasi tossica, la sua scelta di mostrarsi così naturale e serena ha il sapore di una piccola rivoluzione quotidiana. Perché il cambiamento non è qualcosa da correggere, ma qualcosa da conoscere e abitare seguendo se stessi. Con un bikini arancio fluo, se possibile.