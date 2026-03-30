Federica Pellegrini, l’ultima cena con Matteo Giunta: “Per molti mesi sarà così”

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IPA Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Grandi cambiamenti in vista per Federica Pellegrini. La “Divina” del nuoto azzurro sta per tuffarsi nella gara più bella e complessa della sua vita: quella di madre per la seconda volta. A due anni dalla nascita della piccola Matilde, arrivata a gennaio del 2024, la famiglia si prepara ad accogliere un’altra bambina, un nuovo raggio di sole che renderà la casa ancora più vivace e, inevitabilmente, un po’ più caotica.

Poco prima di varcare la soglia del nono mese, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta si sono concessi un momento tutto per loro. Una serata speciale, documentata sui social con un pizzico di ironia ma anche con la consapevolezza che tutto stia per cambiare. “L’ultima cena”, l’ha definita lei, certa che, con l’arrivo di una neonata e una bimba piccola a cui badare, le uscite romantiche diventeranno, per un bel po’, un dolce ricordo del passato.

Le parole di Federica Pellegrini

Nonostante la forza d’animo che l’ha portata sul tetto del mondo, Federica Pellegrini non ha mai nascosto le proprie fragilità. Con un grande sincerità, ha ammesso che questa seconda gravidanza non era nei piani immediati: “Non era prevista, cercavamo di stare attenti”, ha confidato, aggiungendo di avere già un po’ d’ansia per quello che l’attende: “Se solo penso che dovrò gestire due bambine”.

E così, anche una campionessa olimpica, abituata a gestire la pressione dei centesimi di secondo, trema di fronte alla prospettiva di raddoppiare l’impegno notturno, i pianti e le responsabilità. “Il pensiero è sempre stato quello… Non so come faremo ma il modo lo troviamo”, ha scritto a corredo degli scatti della serata che la ritraggono insieme al marito Matteo Giunta.

La risposta con stile alle polemiche

Come spesso accade sui social, il suo desiderio di condividere un momento privato della sua vita è stato accolto con commenti taglienti. C’è chi le ha rinfacciato la propria condizione agiata e chi ha criticato la sua onestà riguardo alla gravidanza non cercata. Ma Federica Pellegrini, che nella vita ha imparato a non farsi sommergere dalle onde, ha risposto con fermezza e un pizzico di stizza, invitando alla comprensione del testo e a non fermarsi ai titoli sensazionalistici.

A chi le ricordava con tono provocatorio che un tempo le nonne crescevano sei o sette figli senza troppi lamenti, lei ha replicato con un secco e ironico “brave loro”, rivendicando il diritto di vivere la propria maternità nel 2026, con tutte le sue moderne complessità e senza dover fingere una perfezione che non esiste.

Ora che gli impegni lavorativi sono stati messi in pausa, l’ex campionessa olimpica si gode il nido. Il nome della piccola resta ancora un segreto, un tesoro custodito gelosamente fino al momento del primo vagito. E quando le luci del ristorante dell’ultima cena si spengono, se ne accendono altre, più calde, tra le mura di casa. La sfida più grande sta per iniziare e, sebbene “per molti mesi sarà così” – tra pannolini, notti insonni e poco tempo per sé – la sensazione è che Federica Pellegrini e Matteo Giunta siano pronti a vincere anche questa medaglia, la più preziosa di tutte.