Federica Pellegrini e Matteo Giunta a casa con Matilde dopo il ricovero: la foto insieme

Il peggio è passato, per la piccola Matilde Giunta Pellegrini, che ora può tornare a casa insieme a mamma e papà

IPA Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Ora che il peggio è passato, è il momento di tornare a casa. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto di condividere proprio questo momento per trasmettere la ritrovata serenità, annunciando sui social le dimissioni della loro bambina, Matilde, dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale a causa di una serie complicazioni legate all’influenza.

Federica Pellegrini, la foto di famiglia con Matilde

Nella serata del 29 gennaio, l’ex campionessa olimpica ha pubblicato su Instagram una foto scattata in ascensore: un selfie finalmente tutti insieme, con Matilde stretta tra le braccia dei genitori e un’unica parola a fare da didascalia, “Casa”. Un sospiro di sollievo per i due giovani genitori che in queste settimane si sono dovuti recare più volte in ospedale perché la bambina ricevesse tutte le cure del caso.

La piccola, che ha da poco compiuto due anni, era stata ricoverata probabilmente a causa di un nuovo episodio di convulsioni febbrili, una condizione che i genitori conoscono già fin troppo bene. Non è la prima volta, infatti, che Matilde deve essere seguita in ospedale per reazioni importanti legate all’aumento della temperatura corporea. Proprio nei giorni del ricovero, Federica Pellegrini aveva condiviso un’altra immagine, certamente più intima, in cui la bambina appariva avvolta in una copertina rosa, con un dispositivo medico al piede per il monitoraggio dei parametri vitali.

I problemi passati della piccola Matilde

In passato, la nuotatrice aveva parlato apertamente delle difficoltà legate alla gestione di queste crisi, raccontando come la febbre avesse provocato nella figlia irrigidimento, perdita momentanea di reattività e sintomi che, pur durando pochi istanti, risultano estremamente angoscianti per chi assiste. Da qui, la necessità di spostarsi immediatamente in ospedale perché fosse assistita subito. La presenza della nonna Cinzia, aveva raccontato la campionessa, era stata fondamentale perfino nel tragitto verso il nosocomio.

In questo contesto si inserisce anche lo sfogo recente di Matteo Giunta, che aveva espresso sui social tutta la sua frustrazione verso quei genitori che mandano i figli a scuola nonostante siano malati. Un intervento dai toni duri, frutto dell’esperienza diretta e dal timore concreto che sintomi apparentemente comuni possano avere conseguenze serie per altri bambini. Successivamente, Giunta aveva chiarito il senso delle sue parole, scusandosi per il linguaggio ma ribadendo un messaggio preciso: non minimizzare le malattie stagionali e proteggere la salute collettiva partendo dai più piccoli. “Le maestre mi hanno ringraziato”, ha affermato l’atleta, che ha inoltre promesso di battersi ancora per questa causa, al fine di proteggere la salute dei bambini di tutti.

Oggi, con Matilde finalmente a casa, il peggio è finalmente passato. La piccola sta inoltre per diventare sorella maggiore e ha scelto il nome della bambina attesa per l’inizio di aprile. Prima di rivelare la seconda gravidanza, Federica Pellegrini ha infatti aspettato molte settimane e adesso è già al settimo mese. Un evento inatteso, per la famiglia, che però non potrebbe essere più felice di così. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia ad agosto 2022 dopo diversi anni d’amore, molti dei quali trascorsi a nascondersi per mantenere la giusta privacy.