Federica Pellegrini, le confessioni sulla seconda maternità: “Un periodaccio”

In una serie di video sui social, Federica Pellegrini ha parlato della difficoltà che sta affrontando dopo la nascita della secondogenita

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Federica Pellegrini

Gioie e dolori della maternità. Federica Pellegrini, che pochi mesi fa ha avuto la seconda figlia Rachele, ha condiviso sui social i retroscena di un momento sicuramente felice, ma che porta con sé anche qualche difficoltà: tra i continui rigurgiti della secondogenita e la gelosia della figlia maggiore, Matilde, la campionessa ha spiegato senza mezzi termini di vivere “un periodaccio“.

Le confessioni di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini non è solo una delle più grandi atlete dello sport italiano, ma anche una figura molto influente sui social. In particolare, la campionessa condivide spesso con i follower retroscena della sua nuova vita lontano dalle piscine: sposata con Matteo Giunta, l’ex atleta è mamma di due bambine, Matilde, di 2 anni, e Rachele, nata appena un mese fa.

A poche settimane dal parto, la nuotatrice ha colto l’occasione per parlare delle sue preoccupazioni e delle difficoltà che la stanno accompagnando in questo momento così delicato. “È un periodaccio, Matilde è gelosissima“, ha esordito Federica in un video selfie mentre culla la piccola Rachele nella sua fascia porta bebè.

“Stiamo bene, per fortuna. È tostissima, più che altro la Mati è molto gelosa, passa da amore immenso a crisi nere, soprattutto nel momento dell’allattamento. E Rachele vomita di continuo, rigurgita tantissimo. Queste sono le cose più delicate da gestire”, ha spiegato ancora. Pellegrini non ha nascosto di essere molto provata anche fisicamente: “La notte non sempre riusciamo a riposare, dipende da quanto Rachele vomita, non sono nottate facili”.

Federica Pellegrini, le difficoltà dopo il parto

Essendo mamma di due bambine molto piccole, Federica Pellegrini ha raccontato di trovarsi spesso a fare i conti anche con un forte senso di colpa: “Con Matilde non mi era mai capitato di sentirmi in colpa, anche quando piangeva se uscivo di casa. Con l’arrivo di Rachele l’ho invece sentito maggiormente perché non riuscivo a dare le stesse attenzioni ad entrambe. Con Matilde non riesco a passare lo stesso tempo di prima, e a Rachele non riesco a dare tutto quello che davo alla sua sorellina appena nata”.

Il segreto per non farsi trovare impreparate di fronte a due gravidanze ravvicinate? “Munitevi di santa pazienza. Preparatevi al peggio perché se poi arriva il meglio può andare solo bene. Da un punto di vista psicologico è un ragionamento che funziona”, aggiunge la nuotatrice. Anche la vita di coppia, inevitabilmente, ha risentito della nascita della seconda bambina: “Ovviamente le cose sono cambiate ma ritorneremo più forti di prima”, racconta ancora Federica, che fa coppia con l’allenatore Matteo Giunta dal lontano 2017.

Infine, con ironia, Pellegrini ha risposto a chi le ha chiesto se fosse più facile nuotare o badare ai bambini. La campionessa olimpica, a tal proposito, non ha dubbi: “Quando arrivano i figli tutto quello che è stato fatto in passato assume le giuste proporzioni. Tra le due cose è più difficile badare ai bambini, assolutamente”. Insomma, non importa quanti record olimpici Federica abbia infranto, la sua impresa più grande, ad oggi, rimane quella di crescere le sue bambine nel miglior modo possibile.