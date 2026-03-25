Federica Pellegrini sempre più vicina al parto. La dedica a Matilda: “Chissà se hai capito”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Federica Pellegrini

Manca ormai pochissimo al parto di Federica Pellegrini: l’ex campionessa di nuoto è pronta ad accogliere la sua seconda bambina, mentre si gode gli ultimi momenti di complicità con la sua piccola Matilde, che tra qualche tempo diventerà sorella maggiore. Proprio su Instagram la sportiva ha condiviso un carosello con alcuni scatti di questo ultimo periodo, prima di iniziare un’avventura in quattro.

Conto alla rovescia per Federica Pellegrini: la dedica a Matilde a pochi giorni dal parto

Tra pochi giorni Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma: è tutto pronto per l’arrivo della sua seconda bambina, la cui nascita è prevista per l’inizio di aprile. Su Instagram l’ex campionessa di nuoto ha condiviso degli scatti dell’ultimo periodo, compresa una foto in cui si fa vedere mentre si sottopone all’ultima ecografia prima del parto. Con lei c’è la figlia Matilde, che osserva attenta ogni movimento: “Chissà se hai capito”, ha scritto Federica a corredo degli scatti.

Una preoccupazione comprensibile da (quasi) mamma bis: il pensiero è tutto dedicato alla sua piccola, nella speranza che accolga la nuova arrivata al meglio. La famiglia è pronta a iniziare una fantastica avventura in quattro, ma adesso per Pellegrini è il momento di godersi gli ultimi magici momenti con la sua primogenita, prima che diventi una sorella maggiore.

I timori sono tanti, anche perché la bimba è stata una sorpresa “inaspettata”, come hanno annunciato l’ex campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta lo scorso dicembre. L’idea di allargare la famiglia c’era, ma la gravidanza è arrivata prima del previsto: “Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”, aveva confessato lei.

Ma come accade in questi casi, l’amore non si divide, ma si moltiplica: “Le state facendo un regalo meraviglioso: una migliore amica per tutta la vita”, ha commentato un’utente su Instagram. E consapevole o no, è proprio così che andrà per Matilde: avrà presto una compagna di giochi con cui condividere la vita e crescere insieme.

Le parole sulla seconda figlia

Dopo la nascita della piccola Matilde, arrivata nel gennaio del 2024, Federica Pellegrini è pronta per accogliere in famiglia un’altra bambina. Come ha raccontato da lei stessa, il parto questa volta è stato programmato e sarà un cesareo.

“Abbiamo programmato il cesareo – ha rivelato a La Stampa -: il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro. Se per avere Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui al contrario cercavamo di stare attenti. Che dire? Cerco di viverla in completa incoscienza, perché se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole”.

A Verissimo Matteo Giunta aveva svelato che il nome della bimba è già stato scelto da Matilde. “Non lo vogliamo svelare per il momento: è un’appassionata di libri e da quando era piccola è stata molto appassionata a un libro in particolare. Il nome di questa protagonista è entrato nelle nostre teste, e significa ‘calma, pace, tranquillità’”.