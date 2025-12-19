Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: “Ti aspettiamo”. La foto dell’annuncio

IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta dopo la nascita di Matilde: lo ha annunciato su Instagram, con uno scatto dolcissimo. Ha anche condiviso il sesso del bebè: sarà un secondo fiocco rosa per la coppia. “Piovono polpette, ti aspettiamo piccolina”, ha scritto nella didascalia. Nella foto sono presenti le mani dei componenti di tutta la famiglia: la Divina del nuoto, il marito e l’allenatore Matteo Giunta e quelle della piccola Matilde, che tra pochi mesi avrà una sorellina.

Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta

“Inaspettata, come le sorprese più belle”. L’annuncio di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta è arrivato in modo del tutto inatteso, in effetti: sono diventati genitori per la prima volta il 3 gennaio 2024, con l’arrivo nella loro vita della piccola Matilde. Oggi, considerano la genitorialità un percorso molto potente: anche se ci sono stati momenti non facili, hanno saputo affrontarli insieme, come una squadra. L’arrivo della prima figlia è stato atteso a lungo: ora, la Pellegrini e Giunta sono pronti ad allargare ancora la famiglia. Con una doppia felicità tutta al femminile.

La coppia sta insieme da molti anni, ben prima che la relazione diventasse di dominio pubblico: dopo il matrimonio da sogno a Venezia nel 2022, hanno accolto Matilde a gennaio del 2024. La maternità è stata un momento importante per la Pellegrini: un momento tanto ricercato, totalizzante, personale. Lo è stato anche il periodo precedente, dal momento in cui ha subito parecchie pressioni prima di annunciare la gravidanza: “Nessuno sapeva che noi stavamo provando e c’erano tutte queste incursioni: ‘Quando fate un figlio? Dai che devi diventare mamma’. L’ho percepita come una violenza non necessaria”.

Le parole sul secondo figlio

A volte, purtroppo, anche quando arriva il primo figlio vengono generate altre domande: spesso le pressioni continuano, magari chiedendo quando arriverà un “fratello o una sorellina”. Solo pochi mesi fa, ad aprile del 2025, aveva in effetti parlato della possibilità di allargare la famiglia dopo l’arrivo di Matilde: “Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”.

La piccolina, però, anche se inattesa, era già nei piani: in questi ultimi anni, si è dedicata alla figlia Matilde e ai suoi programmi di lavoro, tra cui il nuovo libro scritto proprio con il marito Matteo Giunta. E di recente, proprio in concomitanza con la pubblicazione del libro, ha parlato del momento difficile che ha vissuto dopo il parto: “Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile. Sono stata vicina alla depressione. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato. Si è scoperto che era questo ‘baby blues’, che per fortuna non è mai sfociato in una depressione post partum, ma è appena un gradino sotto”. Ora è pronta a diventare mamma bis, e iniziare un nuovo emozionante capitolo della sua vita.

