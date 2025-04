Federica Pellegrini sul secondo figlio: “Prima fatemi uscire dal tunnel”

Federica Pellegrini commenta l'ipotesi del secondo figlio, un fratellino o sorellina per Matilde: "Per adesso non ci penso minimamente. Tutte illazioni"

Fonte: IPA Federica Pellegrini

Oggi basta davvero molto poco per lanciare un’indiscrezione sulle presunte gravidanze: ne sa qualcosa Federica Pellegrini, che era già intervenuta in merito, non solo per fare chiarezza, ma perché fin troppo spesso dimentichiamo che ci troviamo di fronte a un tema estremamente delicato e personale. Così, quando qualche giorno fa la Divina del nuoto italiano ha condiviso la foto di un pancione con la dicitura “Bianca sussurra a Bianca”, subito si è scatenato il tamtam mediatico. Ma sul secondo figlio frena: non è ancora il momento.

Federica Pellegrini parla del secondo figlio

Non poche settimane fa, a fine marzo, Federica Pellegrini ha condiviso lo scatto di un pancione su Instagram. “Aspettandoti. Bianca sussurra a Bianca”, poiché nella foto era presente anche il bulldog francese. Molti utenti si sono subito congratulati con la Campionessa Olimpica: un secondo bebè in arrivo, una sorellina per Matilde, nata il 3 gennaio 2024? Non proprio: poco dopo, infatti, la Pellegrini ha chiarito di non essere incinta.

Durante un’intervista concessa a Repubblica, ha inoltre specificato di non essere in cerca, al momento, del secondo figlio. “Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”. La piccola ama l’acqua, ma la mamma frena sul suo futuro: “Da qui a fare la nuotatrice ce ne passa, anche se ne sarei contenta. Ma so che convivere con questo nome non sarà semplice. Matilde Giunta Pellegrini, ha il doppio cognome”.

La figlia Matilde è la sua priorità

Non è un mistero: il secondo figlio è un’ipotesi, ma al momento ci sono altre priorità. Come è giusto che sia: Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori della piccola Matilde da gennaio 2024, pochi mesi, dunque. “Certo, è difficile. Devo dire che in questo momento passo dal dire ‘Ok, ce la possiamo fare’ a un bel ‘Assolutamente no!’. Dipende un po’ dalle giornate, però ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido”, aveva spiegato in una precedente intervista a Chi.

Per Federica Pellegrini, questo è un momento speciale: a febbraio è entrata nella Hall of Fame del Nuoto, la quarta italiana a riuscire nell’intento prestigioso. Tra i suoi progetti c’è sempre il nuoto, ma solo in parte: l’Academy fondata con il marito Matteo a Livigno rimane una parte centrale della sua vita. L’abbiamo vista a Ballando con le Stelle, dove è arrivata seconda: l’edizione è stata vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ma la Pellegrini, come sempre, non si ferma e ammette di avere altri mille progetti in cantiere: “Un programma tv di cui però non posso parlare, è una prima edizione. E un libro a metà tra manuale e biografia”. Ballando, invece, è stata una bellissima esperienza, anche se c’è sempre il dispiacere di aver vissuto un percorso un po’ a intermittenza, considerando che ha dovuto cambiare ben tre partner di ballo.