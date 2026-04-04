Federica Pellegrini, le prime parole dopo il parto e la gioia di Matteo Giunta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Matteo Giunta e Federica Pellegrini

Federica Pellegrini si racconta dopo il parto e la nascita della sua secondogenita, fra la gioia di Matteo Giunta e i giorni in ospedale. L’ex campionessa di nuoto ha dato alla luce la piccola Rachele qualche giorno fa con un cesareo programmato, proprio per questo si trova ancora ricoverata. Insieme a lei c’è il marito che non la lascia mai sola e che è al settimo cielo per l’arrivo della piccola.

Federica Pellegrini torna su Instagram: le prime parole dopo il parto

In un video pubblicato nelle Stories di Instagram, Federica Pellegrini è apparsa in ospedale. Nella clip la sportiva parla a bassa voce e ringrazia tutte le persone che hanno accolto con gioia la nascita di Rachele, secondogenita della coppia dopo la piccola Matilde.

“Grazie a tutti per i vostri messaggi- – ha scritto . Non credo di riuscire a rispondere a tutti causa pipistrella in azione h24”. La Pellegrini ha poi pubblicato una foto in cui Matteo Giunta coccola la neonata. “Ciao Pappo”, ha scritto aggiungendo un cuore.

A parlare del parto era stata qualche tempo fa la stessa Federica Pellegrini che aveva parlato di un cesareo programmato dopo alcuni problemi riscontrati alla nascita di Matilde, sua primogenita.

“Abbiamo programmato il cesareo – aveva confessato -: il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro. Se per avere Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui al contrario cercavamo di stare attenti. Che dire? Cerco di viverla in completa incoscienza, perché se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole…”.

Federica aveva poi ironizzato riguardo le prime parole della piccola Matilde: “So già che andrà esattamente come con Matilde: la sua prima parola è stata ‘Bau’. Abbiamo quattro cani, io e Matteo siamo in netta minoranza. Non c’è partita”, aveva confessato.

L’amore per Matteo Giunta e la nascita delle figlie Matilde e Rachele

Un amore, quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, nato lontano dai riflettori dopo la relazione, particolarmente mediatica, della nuotatrice con Filippo Magnini (oggi legato a Giorgia Palmas da cui ha avuto la figlia Mia nel 2020) . Un legame iniziato nel 2019, segnato dalle nozze celebrate a Venezia nel 2022 e dalla nascita prima di Matilde nel 2024 poi di Rachele nel 2026.

A scegliere il nome della secondogenita, come aveva svelato la stessa Pellegrini, era stata proprio Matilde. Non a caso l’ex nuotatrice e il marito avevano scelto di rendere segreto questo dettaglio sino all’ultimo.

“Questa volta il nome è già stato scelto, ma è stato scelto da Matilde – aveva rivelato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin -. Matilde è un’appassionata di libri e da quando era piccola è stata molto appassionata a un libro in particolare. Il nome di questa protagonista è entrato nelle nostre teste. Tra l’altro il significato vuol dire calma, pace, tranquillità”.