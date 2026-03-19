Federica Pellegrini pronta al parto: “Il primo ha lasciato un segno”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini si prepara al parto, la seconda gravidanza dell’ex nuotatrice è ormai agli sgoccioli e presto verrà alla luce la sua seconda figlia, nata dall’amore per Matteo Giunta.

Federica Pellegrini pronta al parto

Dopo la nascita della piccola Matilde, arrivata nel gennaio del 2024, Federica Pellegrini è pronta per accogliere in famiglia un’altra bambina. Come ha raccontato da lei stessa, il parto questa volta è stato programmato e sarà un cesareo.

“Abbiamo programmato il cesareo – ha rivelato a La Stampa -: il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro. Se per avere Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui al contrario cercavamo di stare attenti. Che dire? Cerco di viverla in completa incoscienza, perché se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole”.

A scegliere il nome della piccola in arrivo è stata la sorella maggiore Matilde. “So già che andrà esattamente come con Matilde: la sua prima parola è stata ‘Bau’. Abbiamo quattro cani, io e Matteo siamo in netta minoranza. Non c’è partita”, ha ironizzato.

La sportiva ha parlato anche del futuro delle figlie che potrebbero seguire la passione dei genitori per il nuoto. Se Federica Pellegrini è stata una grandissima campionessa, infatti, il marito Matteo Giunta è un allenatore. I due hanno creato una scuola di nuoto dove formano nuovi talenti e dove potrebbero arrivare anche le figlie.

“Il nuoto richiede moltissimo dal punto di vista mentale e fisico, ma con le nuove generazioni è importante avere un approccio rigido ma anche empatico – ha rivelato la Pellegrini -. Per questo li alleno insieme a Matteo: io sono il sergente cattivo, lui quello buono. Anche se a battuta, il tema è stato sollevato in casa. Matteo, ridendo, ha ammesso che gli scoccerebbe un pochino vedere sua figlia seguita da altri. Vedremo cosa deciderà. Io sicuramente non lo farò: vengo da una scuola di coach molto rigidi. Ad alti livelli il rigore è massimo e io non riuscirei ad avere tale severità con mia figlia”.

Federica Pellegrini, il gossip e le polemiche

La Pellegrini ha poi parlato del gossip che, da sempre, ha caratterizzato la sua esistenza. Una forte invadenza che oggi più che mai la infastidisce e che ha caratterizzato anche le relazioni passate, in particolare quella con Filippo Magnini.

“Ho messo un punto dopo la mia penultima relazione. Da quando è nata a quando è morta, è stato un continuo lancio di agenzia – ha confessato -. Anche noi, indirettamente, volevamo che fosse così, perché poi entri in un circolo vizioso, e ammetto che il gossip mi ha aiutato a uscire dal mio sport. Ma ora anche basta, grazie”.

L’ex nuotatrice ha poi sottolineato. “La stessa opinione, espressa da un uomo, è accolta in maniera diversa: se parla una donna risulta meno perdonabile. Inoltre c’è sempre questa tendenza a mettere la donna in una categoria precisa: ‘è vincente ma’ e questo ‘ma’ può essere ‘ma è stronza’, ‘ma è mamma’, ‘ma non è mamma’, ‘ma non mi piace’. Una campionessa deve sempre avere qualcosa che non va: non può essere vincente e basta. La stessa polemica nata intorno a Francesca Lollobrigida, durante le Olimpiadi invernali, dimostra che c’è ancora da lavorare perché c’è tanto rumore per nulla. Dopo la vittoria qualunque mamma, come Francesca, sarebbe corsa dal figlio ad abbracciarlo e non lo avrebbe più lasciato andare”.