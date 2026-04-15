Marta Fascina commenta i figli di Berlusconi. Sulla Pascale: “Non conta più nulla”. La replica

IPA Marta Fascina

“Tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è giusto”, così Marta Fascina, l’ultima compagna e “moglie simbolica” di Silvio Berlusconi, ha commentato la fase di rinnovamento di Forza Italia. Ma non è stato l’unico commento che ha affidato alla stampa, perché ha parlato di Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, dicendo che “non conta niente”.

Marta Fascina, le parole su Francesca Pascale e la replica

Scontro a distanza di sicurezza tra Marta Fascina e Francesca Pascale, entrambe ex compagne di Silvio Berlusconi. La Fascina ha le idee chiare: per lei, tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è “positivo e giusto”. Le parole sono state affidate a Il Messaggero, che ha raccolto anche la sua reazione al rinnovamento in atto: “È la direzione giusta da prendere: è giusto cercare volti nuovi”. Tutt’oggi i rapporti con la famiglia sono ottimi.

E, a tal proposito, c’è stata l’occasione di mettere i puntini sulle “i”. Alla domanda “lo sa che dicono che Francesca Pascale è tornata in rapporti con la famiglia?”, la Fascina ha ribadito la smentita categorica. “Non è vero: è stato smentito. Non conta più niente. È la verità. Non voglio commentare altro”.

Non si è in ogni caso fatta attendere la replica di Francesca Pascale, affidata al Fatto: “Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica. Però mi faccia dire una cosa… Io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po’ diversa”. Ha anche fatto una precisazione nella sua dichiarazione sulla famiglia Berlusconi: “Io parlo sempre per mio conto personale e lo facevo anche quando stavo con Berlusconi, la stessa cosa fa la famiglia. Pensare che ci sia sempre qualcuno dietro è offensivo per entrambi”.

Le parole di Francesca Pascale a Belve

Non è la prima volta che Francesca Pascale si toglie qualche sassolino dalla scarpa quando si parla di Marta Fascina. A Belve, nel 2024, Francesca Fagnani le aveva chiesto se fosse vero che, ai tempi della relazione con Berlusconi, chiedesse ogni giorno di sposarsi. La risposta è stata una frecciata: “No, affatto, non ho mai sentito la voglia di sposarmi, anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente piuttosto che finto, meglio niente”. Un riferimento al matrimonio simbolico con la Fascina che non lasciava spazio a interpretazioni.

E aveva aggiunto, con la stessa lucidità: “Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me”. Chiaro il riferimento, chiaro il bersaglio. La ciliegina sulla torta, però, è arrivata con l’ultima risposta: se fosse stata invitata, sarebbe andata andata al matrimonio? La Pascale non si era scomposta: “Ci sarei andata fumando un cannone”. Insomma, tra le due non è mai corso buon sangue, e le dichiarazioni di questi giorni lo confermano. La Fascina dice che la Pascale “non conta niente”, la Pascale risponde ricordando i 20mila euro al mese “sulle spalle degli italiani”. Uno scontro a distanza che va avanti da anni.