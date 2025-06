Fonte: IPA Marta Fascina

Chissà cosa succede alle mogli di quando, per forze maggiori, smettono di esserlo. Quando diventano ex o, in questo caso, vedove. Chissà che vita conduce, come trascorre le sue giornate Marta Fascina, dopo aver dedicato lunghi anni ad essere la spalla, il supporto e il sollievo di Silvio Berlusconi. Da quando il Cavaliere è venuto a mancare, Fascina conduce una vita ritirata, ma non rinuncia alle posizioni guadagnate negli anni in cui era la moglie (simbolica) di Berlusconi.

Marta Fascina continua a lavorare in politica

Se Marta Fascina è entrata per la prima volta in contatto con Silvio Berlusconi è per via della stima politica che nutriva nei suoi confronti. Mai protagonista, ma da sempre interessata agli affari di Stato, Fascina, nel corso della relazione con l’ex premier, ottenne il posto di segretaria della commissione Difesa della Camera. Numeri alla mano, è tra i parlamentari con più assenze in aula della Nazione, ma il suo posto non lo molla. Il 10 giugno 2025, quando al Transatlantico non si vedeva da mesi, è tornata giusto in tempo per essere riconfermata sulla propria poltrona. E a chi l’ha criticata ha risposto che “questo posto lo scelse per me mio marito, Silvio Berlusconi, come lo scelse per il capogruppo”.

Chiusa nel lutto dopo la morte di Silvio Berlusconi

In realtà, di quel che accade nella vita post-Silvio di Marta Fascina si sa ben poco, perché da quando il suo compagno è venuto a mancare, la moglie putativa si è chiusa in un lutto profondo e straziante. È rimasta – grazie a gentile concessione dei figli del defunto Pier Silvio e Marina, che presto però potrebbero ritirarla – nella grande Villa San Martino che con Silvio divise a lungo e dove adesso abita con il padre e una zia. “Piango sempre” e esco poco. Tra le poche apparizioni pubbliche quella, l’8 agosto 2024, allo stadio di Monza per il Trofeo Berlusconi, ma ci rimane giusto un attimo. Ai giovani di Forza Italia riunitesi a Gaeta spiega che “troppo forte il dolore per l’uomo che ho amato, non posso essere con voi” e per lo stesso motivo è assente anche alla commemorazione di Berlusconi organizzata a Paestum.

Nonostante il dolore, Marta Fascina ha trovato la forza di gestire alcuni affari immobiliari a favore del fratello. A un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, dai suoi eredi ha acquistato una delle proprietà del Cavaliere per farci vivere il fratello. Un grande appartamento a Milano 2 con tanto di terrazzo, balconi, box e cantina. Il regalo fraterno è costato la modica cifra di oltre un milione di euro.

L’ultima “moglie” del Cavaliere

La prima moglie, Carla Elvira dell’Oglio, ha lasciato Berlusconi prima che diventasse icona nazionale. Ci fu poi Veronica Lario, la moglie ufficiale, madre dei rampolli più giovani, che prese le distanze dal marito (ma non dalle sue aziende) dopo lo scandalo del Bunga Bunga. Fu poi il turno di Francesca Pascale, che la relazione con il Cavaliere convinse a interessarsi alle donne. Marta Fascina è l’ultima compagnia di Silvio Berlusconi, colei che fu al suo fianco fino alla fine. Fidanzata di lungo corso, poco tempo prima del decesso, autodichiaratasi moglie con una grande festa che – per volere degli eredi – non è mai stata ufficializzata legalmente.