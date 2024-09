Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi per 1,2 milioni

Marta Fascina ha comprato casa e non una qualsiasi: la deputata di Forza Italia ha acquistato un’abitazione con garage a Milano 2, quartiere residenziale alle porte del capoluogo lombardo, in uno dei palazzi che erano di proprietà del suo defunto compagno Silvio Berlusconi.

La compagna del Cavaliere ha concluso l’affare con i cinque figli per un totale di 1,2 milioni di euro. Non sarà lei, però, ad andarci ad abitare: ci andrà il fratello Claudio, che da poco tempo lavora nel gruppo Mediaset.

Marta Fascina compra casa: l’affare con i figli di Silvio Berlusconi

A poco più di un anno dalla morte del Cavaliere, Marta Fascina ha deciso di comprare casa: la deputata di Forza Italia ha infatti chiuso un affare con i cinque eredi di Silvio Berlusconi per un appartamento con garage a Milano 2 (Segrate), il quartiere costruito proprio dall’ex premier negli anni ’70 agli albori della sua carriera come imprenditore edile.

Secondo Il Corriere della Sera l’affare si è chiuso nella villa di Arcore a fine luglio davanti al notaio Arrigo Roveda, professionista di casa Berlusconi che aveva curato anche l’apertura del testamento che assegnava a Marta Fascina 100 milioni (di cui avrebbe incassato al momento circa un quarto della cifra totale).

La deputata si sarebbe presentata all’operazione immobiliare con sei assegni circolari per un totale di 1,2 milioni di euro e nella cifra sarebbero compresi ventimila euro per i mobili già presenti.

L’appartamento, di 250 metri quadri, si trova in una palazzina di dieci piani sulla via principale che attraversa Milano 2: è composto di ingresso, soggiorno e sala da pranzo, cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, terrazzo, due balconi, un box di 45 metri quadri e cantina. A vendere è stata l’Immobiliare Idra, confluita in Fininvest real estate, rappresentata all’atto della compravendita dal suo amministratore delegato, Augusto Barbieri.

Non sarà però la Fascina ad andare ad abitarci: l’inquilino sarà suo fratello Claudio, che da poco tempo lavora a Publitalia, la concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset.

Marta Fascina, nessuno sfratto da Arcore

Nei mesi scorsi si sono rincorse più volte voci che volevano Marta Fascina fuori da Villa Martino ad Arcore, un chiacchiericcio smentito in più di un’occasione dalla deputata di Forza Italia, che in un’intervista a Domani aveva spiegato: “Per l’ennesima volta sono costretta a smentire notizie false che provengono da fonti inesistenti e inattendibili riguardo a un mio presunto allontanamento da villa San Martino. Vorrei che questo gossip di basso profilo cessasse. Plurime smentite già affidate alla stampa”.

Alcune indiscrezioni vorrebbero invece i familiari “instastiditi” dalla presenza ad Arcore di Fascina e soprattutto dal non aver ricevuto una data per il suo trasloco. Il destino della Villa San Martino, almeno per ora, è indefinito: in un futuro, potrebbe diventare la “sede di una fondazione intitolata alla memoria dell’ex premier”.

Nel frattempo la politica è ancora provata dalla perdita del suo compagno di vita: “Mi hanno portato via la felicità. Mi hanno strappato il cuore. Non è stato un anno vissuto, è stata mera sopravvivenza”.