Quattro Sanremo vinti su cinque partecipazioni di seguito dal 2021 a oggi: una potenza di fuoco, quella di Marta Donà, che si è espressa attraverso il trionfo di Olly al termine della finale del 15 febbraio che ha decretato il vincitore della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Un primo posto che però non sarebbe stato digerito da molti, subito pronti a gridare al complotto, e che ha generato la replica della diretta interessata a pochi giorni da quel successo confermato dal volume di streaming fatti registrare da Balorda Nostalgia, il brano col quale il suo assistito ha vinto la competizione.

Sanremo 2025, la verità di Marta Donà dopo la vittoria di Olly

“Ho il privilegio di fare del mio lavoro la mia vita. Mi fa sorridere (e mi ha anche fatto piangere) come il mio nome, in questi giorni, sia stato usato. Non ho mai pensato di poter essere al centro dell’attenzione proprio perché vivo per porre al centro gli altri, è ciò che mi dà orgoglio e soddisfazione. Costruire insieme, immaginare, crederci fortissimo, condividere sono alcune delle cose che mi muovono da sempre”, ha scritto Marta Donà su Instagram, condividendo per la prima volta quale sia stato il suo stato d’animo dopo la vittoria di Sanremo 2025.

Un lavoro di fino, il suo, che l’ha portata alla vittoria con i Måneskin nel 2021, con Marco Mengoni nel 2023, con Angelina Mango nel 2024 e con Olly nel 2025. Non avrebbe mai pensato, però, che questo potesse essere oggetto di dibattito e addirittura alla base di un complotto ordito per far vincere il giovane artista genovese. “Non ho mai pensato di aver paura di fare bene qualcosa e in questi giorni invece ne ho avuta di paura. Per fortuna è durata poco. Il bene vero che ho attorno mi ha aiutata a vivere sopra alle cose, sorvolare, appunto, planare e delicatamente poggiarmi avendo ben impresse le immagini di ciò che ho vissuto, come dispositive di una vita. Senza retorica dico grazie”.

Olly e la partecipazione a Eurovision 2025

Rimane ancora aperta la partita Eurovision Song Contest, che quest’anno si tiene a Basilea, in Svizzera. Il vincitore di Sanremo 2025 si è infatti preso del tempo per pensare, poiché ritiene che sia una decisione importante da prendere per la sua carriera. E se dovesse rifiutare, le strade da imboccare non sono molte. Spetterebbe infatti alla Rai decidere chi portare sul palco della manifestazione continentale e, come sappiamo, non si tratterebbe per forza del secondo classificato Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro.

Per il momento, la decisione è sospesa ma Marta Donà ci ha tenuto a ringraziare tutti per i giorni trascorsi insieme, fuori da ogni tipo di polemica: “Grazie al mio team straordinario, una squadra con la quale chillare in spiaggia di giovedì a pranzo e urlare a squarciagola per strada la notte. Grazie a tutti quelli che sanno come sono i miei occhi quando sono felice ma soprattutto sanno come sono i miei occhi quando sono triste e non hanno mai smesso di farli sorridere. Anche con le lacrime. Grazie Francesca, Alessandro e Federico che mi avete fatto vivere una settimana immersa nell’arte e nella musica, questo è il mio privilegio ed è l’unica cosa che conta”.