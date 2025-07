Angelina Mango, la manager Marta Donà compie gli anni: “Ti amo, oggi voglio dirlo a tutti”

IPA Angelina Mango augura un buon compleanno a Marta Donà

C’è chi dice che lavoro e sentimenti non dovrebbero mescolarsi, ma nella realtà succede spesso e, a volte, è una fortuna. Soprattutto quando nascono legami profondi, sinceri, che resistono alla frenesia del mondo dello spettacolo.

È il caso di Angelina Mango e della sua manager Marta Donà, unite da un rapporto che va ben oltre la carriera. E nel giorno del compleanno di Marta, Angelina ha scelto di raccontarlo al mondo con una dedica piena d’amore.

Angelina Mango, i dolcissimi auguri a Marta Donà

Succede, a volte, che due persone che lavorano fianco a fianco riescano a creare qualcosa che va oltre i contratti e le scadenze: un legame professionale può trasformarsi anche in un affetto pieno di stima e grande fiducia.

È quello che è successo ad Angelina Mango e alla sua manager Marta Donà, protagoniste di un rapporto lavorativo che, tra successi e sostegno anche durante i piccoli momenti di stop, si è trasformato in una bellissima amicizia che le due non hanno mai nascosto.

Angelina, nel giorno del compleanno della sua manager, ha voluto celebrare pubblicamente questo legame ancora una volta: per festeggiare i suoi 42 anni, la cantante ha deciso di pubblicare una dedica speciale sui social, condividendo con i suoi follower un carosello di foto che le ritraggono insieme in momenti di complicità, sorrisi e abbracci.

Scatti divertenti e affettuosi che raccontano una storia di sostegno quotidiano e di grande affetto. Ma a colpire più di tutto sono state le parole con cui l’artista ha accompagnato le immagini: “Sai, io ti amo proprio e anche se non sono per niente romantica e dolce come te, oggi voglio dirlo a tutti. Auguri Marta Donà. Il nostro futuro è nei tuoi occhi nei miei”.

Marta Donà, il volto dietro ai successi della musica italiana

Angelina Mango non è stata l’unica a celebrare Marta Donà nel giorno del suo compleanno. Sui social, infatti, sono stati tanti gli auguri arrivati da artisti e volti noti che con lei hanno condiviso, o ancora condividono, un pezzo di strada professionale.

E non sorprende: Marta è oggi una delle manager più apprezzate e rispettate della scena musicale italiana, capace di intrecciare rapporti autentici con le persone che segue portando avanti percorsi artistici vincenti.

Nel suo roster attuale ci sono nomi amatissimi dalla Gen Z e non solo: da Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025 con la sua Balorda Nostalgia, a Marco Mengoni, passando per Alessandro Cattelan.

E anche se oggi non fa più parte della sua squadra, anche quello di Francesca Michielin resta uno dei nomi che ha contribuito a far brillare nel tempo, accompagnandola in alcune delle fasi più importanti della sua carriera.

Una visione moderna del management, la capacità di costruire progetti che durano e un approccio umano che conquista: Marta Donà si è ritagliata un posto di rilievo nel dietro le quinte della musica italiana. E i risultati parlano per lei, come dimostrano i successi di Angelina Mango e Olly a Sanremo, vetrina che più di ogni altra premia non solo gli artisti, ma anche le squadre che li sostengono.