Maria De Filippi, la sorpresa ad Angelina Mango al concerto a Roma

La conduttrice di "Amici" si è fatta trovare in platea all’Auditorium Conciliazione di Roma, facendo una sorpresa ad Angelina Mango

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Angelina Mango e Maria De Filippi

Un gesto che vale più di mille parole, per supportarla durante il suo ritorno sul palco. Maria De Filippi si è fatta trovare in platea all’Auditorium Conciliazione di Roma, in uno dei primi concerti della nuova tournée di Angelina Mango. La giovane cantante, che è tornata dopo un periodo di assenza dal mondo della musica, lo ha fatto con il grande sostegno di fan e amici, prima fra tutti la conduttrice che l’ha lanciata con il programma Amici.

Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango: il gesto importante

Quando la pressione era diventata eccessiva, Angelina Mango aveva scelto di fermarsi nel momento forse più importante dellasua carriera, mentre riempiva stadi e palazzetti, per preservare la sua salute fisica e mentale. Un gesto apprezzato dalla sua fanbase, che l’ha accolta con grande affetto ed entusiasmo quando ha deciso di tornare sui palchi delle più grandi città d’Italia, registrando diversi sold out.

La giovane cantante però ha deciso di ricreare un’atmosfera di “casa”, strutturando la sua tournée in giro per i teatri della penisola, con concerti intimi e un contatto più diretto con il suo pubblico. Si intitola infatti Nina canta nei teatri il tour dell’artista, che sta portando in giro i brani del suo ultimo album caramé, uscito a sorpresa lo scorso ottobre.

Dopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli, Angelina Mango si è esibita all’Auditorium Conciliazione di Roma, dove a sorpresa, in platea, c’era Maria De Filippi. La conduttrice è stata intercettata da diversi fan della cantante presenti al concerto: seduta tra il pubblico, la presentatrice di Amici ha deciso di supportare una delle giovani promesse della sua scuola di talenti, che l’ha lanciata nel mondo della musica.

Un gesto importante per Angelina, che ha sempre avuto un rapporto di grande stima e fiducia con Maria: la cantante del resto ha spesso descritto l’ambiente di Amici come un luogo in cui si è sentita capita e sostenuta, parlando della gentilezza e della presenza di Maria come elementi chiave per la sua crescita artistica e personale.

Il rapporto di Angelina Mango e Maria De Filippi

Maria De Filippi è ancora una volta al fianco di Angelina Mango: la conduttrice ha voluto mostrare tutto il suo supporto alla giovane artista dopo la lontananza dal palco, e l’ha fatto assistendo al suo concerto di Roma. Un gesto che non è passato inosservato al pubblico presente in teatro, che ha immortalato la conduttrice in numerosi video di TikTok.

Da sempre la cantante ha espresso tutta la sua riconoscenza verso la conduttrice che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo: “Sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e all’affetto che mi ha dedicato”, aveva detto subito la fine di Amici.

In una recente intervista Angelina ha raccontato: “Lei è presente nella mia vita, non abbiamo interrotto il nostro rapporto. Sono contenta che lei sia fiera di me perché ha avuto un’importanza molto grande per il mio percorso e l’ha tuttora, quindi spero di non deluderla mai”.