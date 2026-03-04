Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Angelina Mango è tornata in tour: date e scaletta

Angelina Mango è un’artista molto amata e, al tempo stesso, tra le portabandiera di un movimento molto importante, legato ai personaggi pubblici. Quando ha sentito che la pressione era divenuta eccessiva, ha detto basta. Almeno per un po’ ha staccato la spina, ritrovando un po’ di quotidianità, di esperienze e storie normali.

In tantissimi al suo posto avrebbero proseguito, fino magari a non riconoscere più il percorso intrapreso. La paura che i riflettori si spengano, infatti, spinge a compiere delle scelte insensate, col senno di poi. Si può parlare di lei come di un esempio, dunque, e il suo pubblico ha decisamente apprezzato il messaggio. Lo dimostra il fatto che l’abbia attesa, e ora potranno festeggiare, lei e loro, con i numerosi sold out registrati.

Il ritorno di Angelina Mango

Per il suo grande ritorno ha scelto una città a lei molto cara: Napoli. Si è esibita al Teatro Augusteo, per poi risalire l’Italia e raggiungere Roma, con sold out all’Auditorium Conciliazione. Il tour Nina Canta nei Teatri è un successo e prevede 12 performance.

Angelina Mango ritrova il suo pubblico in una dimensione intima. Non poteva essere altrimenti per un album come Caramé, che è una sorta di fotografia dell’animo della cantautrice. C’è tanto di suo nel lavoro realizzato dietro questo tour.

Basti pensare che il palco è stato disegnato proprio da Angelina. Ogni oggetto è stato scelto con cura, disegnato e affidato infine a mani esperte. Il palco come casa, con il primo elemento a catturare lo sguardo che è un letto a castello verde. Proprio come quello condiviso dalla cantante con il fratello Filippo quando erano piccoli.

Un luogo dove riposare, certo, ma soprattutto sviluppare i propri sogni. Angelina sfrutta gli oggetti di scena come se fosse casa sua. Li attraversa, li abita e li rende vivi.

Angelina Mango in tour, canzoni e date

Impossibile trovare biglietti disponibili per il tour di Angelina Mango. Come detto, l’esordio è avvenuto a Napoli, anche se la verità è che il 21 febbraio c’è stata una particolare “data zero”. Detto ciò, le 12 tappe che l’hanno vista e vedranno impegnata sono tutte sold out. Dopo Mantova (data zero), Napoli e Roma, spazio a:

7 marzo 2026 – Catania – Teatro Metropolitan;

9 marzo 2026 – Palermo – Teatro Golden;

12 marzo 2026 – Bari – Teatro Team;

16 marzo 2026 – Torino – Teatro Colosseo;

18 marzo 2026 – Bologna – Teatro EuropaAuditorium;

21 marzo 2026 – Fermo – Teatro dell’Aquila;

24 marzo 2026 – Firenze – Teatro Verdi;

27 marzo 2026 – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber;

28 marzo 2026 – Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber.

L’unica possibilità di vederla dal vivo risiede nei ticket venduti dai fan che non potranno partecipare. Via Ticketone è possibile accedere a un mercato dell’usato, per così dire, inserito in un sistema sicuro e garantito.

Di seguito riportiamo invece la scaletta del concerto di Angelina Mango:

Intro + La noia;

La vita va presa a morsi;

lo e io;

Ci siamo persi la fine;

Gioielli di famiglia;

Come un bambino;

7up;

Pacco fragile;

Melodrama;

Aiaiai;

Nina canta;

Che t’o dico a fa;

Edmund e Lucy;

Tutto all’aria;

Mani vuote;

Smile;

Le scarpe slacciate;

Cosìcosìcosìcosì;

My Love;

Bomba a mano;

Fila indiana;

Velo sugli occhi;

Igloo;

Caramé.