IPA Angelina Mango

Angelina Mango torna live, in tour, in tutta Italia. L’annuncio è arrivato il 3 dicembre e segna un nuovo inizio per l’artista de La Noia, brano che ha vinto Sanremo nel 2024. Dopo un periodo incredibilmente pieno di eventi e di sovraesposizione, ha annunciato uno stop. Poi l’uscita dell’album Caramè il 16 ottobre, e ora il ritorno ufficiale il 2 marzo 2026 a Napoli, per poi spostarsi in altre città. italiane.

Angelina Mango torna live con il tour dal 2 marzo

Sì, è stato un annuncio ancora una volta a sorpresa, proprio come è avvenuto per l’album Caramè: Angelina Mango torna ufficialmente con il tour teatrale Nina canta nei teatri, prodotto da Live Nation. Prima data a Napoli, il 2 marzo, per un totale di dieci tappe: l’artista si esibisce anche a Roma, Palermo, Torino, Catania, Bari, Bologna, Firenze, Fermo e Milano. Viene definito un “live senza filtri, suonato, un invito agli spettatori”.

Prima del tour, è la Mango a occuparsi di tutto: sta studiando gli arrangiamenti, la scaletta, i momenti speciali. Al centro c’è il mondo di Nina, la musica, il lavoro svolto con i suoi musicisti. Il live è un percorso creativo per scoprire le canzoni dell’artista, e in particolare dell’ultimo lavoro, Caramè, che è uscito a un anno e mezzo da Poké melodrama, il primo album pubblicato il 31 maggio 2024. I biglietti per il tour di Angelina Mango sono disponibili dal 4 dicembre dalle 12 in prevendita MyLn, successivamente in prevendita generale da venerdì 5 dicembre, sempre a mezzogiorno.

Il ritorno in tour dopo lo stop

Il ritorno di Angelina Mango in tour è stato a lungo atteso dai fan, che hanno rispettato lo stop e il periodo di silenzio: dopo aver sospeso il tour a ottobre 2024, per una rinofaringite acuta, alla fine l’artista si è fermata più a lungo, condividendo anche sempre meno sui social. “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”, aveva scritto.

Sempre l’artista aveva detto di essere dispiaciuta di aver sospeso il tour: “Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi”. Aveva scritto questo messaggio a mano, su un foglio, per i suoi tanti fan, che l’hanno riempita d’affetto e che hanno atteso con pazienza il suo ritorno sulle scene.

In pochi mesi l’artista ha raggiunto un successo stellare: arrivata seconda ad Amici (ma prima nella categoria canto), si è classificata prima a Sanremo nel 2024 e ha partecipato all’Eurovision Song Contest. Si è vociferato a lungo di un suo ritorno sulle scene proprio a Sanremo 2026, ma in realtà non ha presentato alcun brano a Carlo Conti, stando a quanto riportato da Chi. Ora, “Nina” canta nei teatri: Angelina torna dai suoi amati fan.