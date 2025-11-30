Dopo ipotesi e indiscrezioni, ecco i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti al Tg1: la lista è ufficiale

IPA Carlo Conti è al suo quinto Sanremo

La corsa verso il Festival di Sanremo 2026 entra finalmente nel vivo con l’annuncio dei cantanti in gara. La lista ufficiale, dopo indiscrezioni e congetture. Il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere i grandi protagonisti di un’edizione che promette glamour, emozioni e colpi di scena.

Ora il pubblico trattiene il fiato, immaginando già look, duetti e momenti che entreranno nella storia della kermesse.

Come sempre, Carlo Conti svela il cast dei Big durante l’edizione delle 13.30 del Tg1. L’annuncio, inizialmente previsto una settimana prima, è stato posticipato per onorare la memoria di Ornella Vanoni, icona immortale della musica italiana.

Carlo Conti annuncia i cantanti Big in gara a Sanremo 2026

Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha annunciato che i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 passeranno da 26 a 28. Il direttore artistico non ha escluso, tra l’altro, di poter arrivare a 30 partecipanti.

Quando va in onda Sanremo 2026, le anticipazioni

Il Festival di Sanremo 2026 andrà in onda dal 24 al 28 febbraio, come sempre in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Il classico appuntamento della canzone italiana ha subito un lieve spostamento rispetto al consueto per via delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

Il Festival seguirà il format tradizionale, con cinque serate che celebrano la musica italiana in tutta la sua varietà: quattro serate dedicate alle esibizioni dei Big e alle loro cover più suggestive, per arrivare alla finale di sabato 28 febbraio, quando il sipario calerà sul palco del Teatro Ariston e sarà proclamato il vincitore della 76ª edizione della storica kermesse.

Come annunciato nei giorni scorsi da Carlo Conti, Sanremo 2026 sarà un’edizione particolarmente sentita, un vero e proprio omaggio alle icone della storia della canzone italiana. Non mancheranno riferimenti a figure storiche come Pippo Baudo, Peppe Vessicchio e Ornella Vanoni, protagonisti di un percorso che ha scritto pagine indelebili della kermesse.

Il direttore artistico ha promesso celebrazioni cariche di attenzione e rispetto, capaci di raccontare l’eredità del Festival senza nostalgia fine a sé stessa. Non è escluso un tributo alle gemelle Kessler, la cui memorabile esibizione all’Ariston nel 2014 ha conquistato il pubblico e lasciato un segno indelebile.

Un Sanremo che, tra nuova musica e omaggi alle leggende, promette di fondere eleganza, emozione e storia, trasformando ogni serata in un evento unico, capace di far sognare generazioni diverse di spettatori.

In aggiornamento

