Domenica In, anticipazioni dell’1 marzo: Mara Venier ospita i Big di Sanremo 2026

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Appuntamento speciale con Domenica In e Mara Venier: lo show della domenica pomeriggio di Rai1 come di consueto si sposta al Teatro dell’Ariston dopo la chiusura del Festival di Sanremo.

La puntata dell’1 marzo sarà tutta dedicata alla kermesse musicale, con una lunga diretta di 6 ore: i 30 cantanti in gara arriveranno nel salotto televisivo della “zia Mara” per cantare, per rispondere alle domande dei giornalisti e personaggi dello spettacolo presenti in puntata. Tra i più attesi ovviamente il vincitore Sal Da Vinci, e ancora Fedez e Marco Masini, Arisa e Ditonellapiaga, che si sono piazzati nei primi cinque posti della classifica.

Le anticipazioni

La lunga puntata post-Sanremo di Domenica In è ormai diventata parte integrante della settimana del Festival di Sanremo, una sorta di atto conclusivo dell’evento musicale e televisivo che negli ultimi sei giorni ha catalizzato l’attenzione degli italiani.

Lo speciale darà spazio non solo al vincitore del Festival, Sal Da Vinci, ma anche ai finalisti e a tutti gli artisti che hanno animato la gara in questi giorni di Festival. Tra i momenti più attesi c’è il ritorno sul palco di Ditonellapiaga con Tony Pitony, che hanno conquistato la vittoria nella serata delle cover grazie al forte sostegno del pubblico da casa.

Riflettori puntati, naturalmente, anche sui grandi delusi del Festival: da Serena Brancale (nona tra i fischi di protesta dell’Ariston) al duo Fedez-Masini (solo quinto), ma anche Ermal Meta (ottavo) e Arisa (quarta).

Tra gli ospiti presenti in studio sono stati annunciati: la co-conduttrice dell’ultima serata Giorgia Cardinaletti, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e tanti altri tra giornalisti e protagonisti della tv. Non mancheranno, ovviamente, le interviste di Mara Venier ai suoi ospiti che, quindi, racconteranno come hanno vissuto l’esperienza sanremese e quali saranno i prossimi progetti dopo la partecipazione al Festival.

La scaletta dei cantanti di Sanremo 2026 a Domenica In

La Rai non ha ancora ufficializzato l’ordine d’uscita dei cantanti di Sanremo 2026 oggi a Domenica In, ma così come successo nelle passate puntate post Festival dovrebbe ricalcare l’ordine di piazzamento in classifica. La scaletta odierna, quindi, dovrebbe essere aperta dal vincitore, anche se potrebbero esserci variazioni:

Sal Da Vinci

Sayf

Ditonellapiaga

Arisa

Fedez e Masini

Nayt

Fulminacci

Ermal Meta

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

LDA e Aka7even

Luché

Bambole di Pezza

Levante

J-Ax

Tredici Pietro

Samurai Jay

Raf

Malika Ayane

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Michele Bravi

Francesco Renga

Patty Pravo

Chiello

Elettra Lamborghini

Dargen D’Amico

Leo Gassmann

Mara Sattei

Eddie Brock

Dove e quando vedere Domenica In

La diretta di Domenica In 1 marzo, si aprirà come di consueto alle 14.00, ma resterà in onda dal Teatro Ariston fino alle 20.00, con tre ore extra rispetto alla durata tradizionale. La puntata comporterà alcune modifiche nel palinsesto domenicale di Rai1: due programmi, Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini e L’Eredità, condotto da Marco Liorni, non andranno in onda. Salterà anche la puntata di Affari tuoi, rimpiazzata in access prime time dal DietroFestival, il docu-programma sui retroscena del Festival appena concluso.