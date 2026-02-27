La classifica della terza serata di Sanremo 2026

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Con la terza serata del Festival di Sanremo 2026 il pubblico ha potuto ascoltare per la seconda volta volta le esibizioni di tutti i cantanti in gara sul palco dell’Ariston. Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati per l’occasione dalla splendida Irina Shayk, hanno ri-presentato i 15 artisti avanzati dalla seconda serata, bilanciando in scaletta ritmi, interventi esterni e gag con gli ospiti. A inizio puntata inoltre si è deciso il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026: Nicolò Filippucci, con Laguna. Una gara sempre bella, quella dei “giovani”, in grado di far iniziare l’appuntamento sanremese con la giusta emozione. A fine serata è stata poi rivelata la top five più attesa: ecco la classifica della terza serata.

La classifica della terza serata

Ad esibirsi nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 15 dei 30 cantanti in gara. Mentre nella prima serata a contare sono stati i voti della Giuria della Sala Stampa, TV e Web, nel terzo appuntamento della kermesse (come nel secondo) a votare sono il pubblico, tramite televoto, e la Giuria delle Radio. Al termine della serata è stata comunicata la classifica parziale, utile per provare a sentire il sentimento generale sui concorrenti, ma che non rappresenta il risultato definitivo. I voti raccolti vengono infatti trasformati in percentuali e confluiscono nel calcolo complessivo che accompagnerà il Festival fino alla finale.

Ecco dunque la classifica della terza serata (i primi cinque e non in ordine di posizionamento):

Arisa

Sayf

Luchè

Serena Brancale

Sal Da Vinci

Le classifiche della prima e della seconda serata

Nella prima serata di Sanremo 2026, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web ha eletto nella sua top five Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez e Masini ( i più votati, ma in ordine sparso). Nella seconda serata i preferiti dal televoto e dalla Giuria della Radio sono stati Tommaso Paradiso, LDA & Aka7even, Nayt, Fedez e Masini, Ermal Meta.

Il sistema di voto della terza serata di Sanremo 2026

Il meccanismo di voto della terza serata prevede dunque due sole componenti: il televoto (50%) e la Giuria delle Radio (50%). I telespettatori hanno potuto esprimere la propria preferenza digitando sulla tastiera o inviando tramite Sms il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista. La Giuria delle Radio, composta da professionisti dell’airplay, valuta invece il potenziale radiofonico dei brani, sempre con un voto a disposizione.

Ecco i cantanti che si sono esibiti mercoledì 25 febbraio in ordine di entrata sul palco: