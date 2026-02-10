Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre cantano La felicità e basta. Testo e di cosa parla la canzone

Maria Antonietta e Colombre scelgono "La felicità e basta" per il loro debutto a Sanremo 2026. Di cosa parla la canzone

IPA Maria Antonietta e Colombre, cosa cantano a Sanremo 2026

Maria Antonietta e Colombre sono una coppia nella vita prima ancora che sul palco, e questo si sente: nella complicità, nel modo in cui si parlano, nella naturalezza con cui condividono lo stesso spazio.

I due cantautori, che si sono fatti strada lontano dai riflettori più patinati e hanno costruito un percorso nella scena indipendente, arrivano sul palco di Sanremo 2026 con La felicità e basta.

Un brano dal titolo che sembra leggero solo in apparenza, ma che in realtà mette sul tavolo una domanda enorme: perché dovremmo guadagnarci la felicità?

La felicità e basta nasce prima di Sanremo, in un pensiero condiviso, in un modo comune di guardare il mondo. Maria Antonietta e Colombre la portano all’Ariston e già dal titolo si capisce il punto di partenza. Quel “basta” non è una resa, ma una presa di posizione: “Basta perché nella felicità per noi non ci sono condizioni, o almeno non dovrebbero esserci. La felicità è un diritto di tutti, non è una gara né un premio o una ricompensa” hanno spiegato in un’intervista.

È una riflessione che parte dal quotidiano e che riguarda tutti, senza distinzione. I due raccontano di aver voluto evitare la classica canzone d’amore per interrogarsi su qualcosa di più ampio e condiviso: “Ci piaceva invece ragionare su qualcosa che riguarda tutti, ogni singolo giorno della vita. Sono felice? Me lo merito? Quanto devo impegnarmi? È un meccanismo diffuso”.

Dentro La felicità e basta c’è proprio questo cortocircuito: l’idea che per essere felici si debba sempre pagare un prezzo, dimostrare qualcosa, meritarselo. Maria Antonietta e Colombre provano a smontare questa logica, invitando a guardarla con più leggerezza e meno colpa.

E anche il modo in cui vivono il loro primo Sanremo va in questa direzione: senza pressione, almeno prima di salire sul palco. Scelgono di godersi il momento con naturalezza. “C’è un bellissimo clima, ci divertiamo. Ci sono tante persone che nel corso del tempo abbiamo conosciuto e trovarle qui è bello”.

Maria Antonietta e Colombre, il testo di “La felicità e basta”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale