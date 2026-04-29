Concertone del Primo Maggio 2026, dove seguirlo in tv, radio e streaming

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IPA Arisa

Il Concertone del Primo Maggio è fra gli appuntamenti più apprezzati dell’anno. L’evento dedicato alla Festa del Lavoratori, anche quest’anno si svolgerà a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma con musica dal vivo e tantissimi artisti.

Come seguire il Concertone del Primo Maggio 2026

In televisione, in streaming e in radio: quest’anno sarà possibile seguire il Concertone del Primo Maggio 2026 praticamente ovunque. L’appuntamento è su Rai 3 dalle 15.15 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 24.15.

Su Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio, sarà invece disponibile la diretta 15.15 alle 24.15. Il Concertone si potrà seguire anche tramite tablet, pc e cellulare su RaiPlay e Rainews.it.

Il Concertone del Primo Maggio inoltre verrà trasmesso in streaming integralmente sul sito http://www.rainews.rai.it. Come sempre il Giornale Radio Rai seguirà il Primo Maggio sia per quanto riguarda la musica che per gli appuntamenti sindacali. La manifestazione si potrà vedere pure sulla piattaforma RaiPlay in diretta. In tempo reale saranno a disposizione anche clip con i momenti salienti del Concertone, le interviste nel backstage e le esibizioni più belle.

Non solo, per tutta la durata del Concertone del Primo Maggio sulla pagina 777 di Televideo saranno presenti i sottotitoli, mentre dalle 20 l’audiodescrizione si potrà attivare nel canale audio dedicato, consentendo anche alle persone cieche di scoprire l’evento e seguirlo.

La scaletta e i cantanti del Concertone del Primo Maggio 2026

“Quando faccio il cast del Primo Maggio – ha svelato il direttore artistico Massimo Bonelli – è un po’ come fare il vino, fare l’olio dipende molto dall’annata e dagli artisti che sono in giro per tour. Chi c’è e può essere presente sul nostro palco sa bene che non è un palco come tutti gli altri, perché si suona dal vivo chi si espone in contesti in cui non è sicura la parte tecnica con 50 artisti sul palco il palco girevole. In genere gli artisti quando fanno i concerti vanno su palchi dove hanno i propri tecnici a disposizione. Cerco di fare una fotografia che sia la più attendibile possibile di quella che è la musica italiana attuale”.

L’opening delle ore 13 sarà realizzato da Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Wepro. A questi artisti si aggiungeranno quelli che hanno vinto nel contest iCompany dedicato ai progetti emergenti, ossia Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

Sul palco saliranno, in ordine alfabetico:

Angelica Bove,

Bambole di Pezza,

Birthh,

Casadilego,

Chiello,

Delia,

Ditonellapiaga,

Dolcenera,

Dutch Nazari,

Eddie Brock,

Emma Nolde,

Emma,

Ermal Meta,

Frah Quintale,

Francamente,

Francesca Michielin,

Fulminacci,

Geolier,

I Ministri,

Irama,

La Niña,

Lea Gavino,

Levante,

Liftiba,

Maria Antonietta e Colombre,

Mobrici,

Niccolò Fabi,

Nico Arezzo,

Okgiorgio,

Paolo Belli,

Primogenito,

Riccardo Cocciante,

Rkomi,

Rob,

Rocco Hunt,

Roshelle,

Santamarea,

Sayf,

Senza Cri,

Serena Brancale,

Sissi.

I conduttori del Concertone del Primo Maggio 2026

A condurre il Concertone del Primo Maggio 2026 ci sarà un trio composto da BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon. L’appuntamento è con la diretta dalle 15 sino a mezzanotte su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay, Rainews.it e Rai Italia.

“Credo che questa sia una piccola Woodstock, – ha svelato Arisa, alla sua prima avventura come conduttrice del Primo Maggio – con un grandissimo cast. Se pensassimo di fare il Primo Maggio annoiando i ragazzi con dei pipponi allucinanti, perderemmo subito la metà delle presenze in piazza, invece secondo me la musica parlerà tanto e noi dovremmo effettivamente solo essere un po’ i giullari di questa corte”.