Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba

L'edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio sta arrivando: chi sono i primi nomi confermati sul palco di Roma

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IPA Riccardo Cocciante sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026

Tutto pronto per l’appuntamento con il Concertone del Primo Maggio. Un palco su cui, ogni anno, la musica smette di essere solo intrattenimento e accende una riflessione collettiva.

Attraverso live, piazza e racconto collettivo, il Concertone resta uno degli eventi più riconoscibili della primavera italiana, unendo generazioni e linguaggi diversi senza perdere identità. Anche nel 2026, l’obiettivo è lo stesso: mettere al centro le voci e le storie di chi la musica la vive e la usa per leggere il presente.

L’edizione 2026, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, parte da una domanda molto concreta: che forma ha oggi il lavoro, mentre tutto cambia alla velocità dell’intelligenza artificiale? Scopriamo gli artisti sul palco.

Concertone del Primo Maggio, tema e artisti sul palco

Il tema scelto per il Concertone del Primo Maggio 2026 è “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Ma la risposta, come sempre, passa dalla musica.

Non a caso, il filo rosso scelto dalla direzione artistica di Massimo Bonelli è “Il domani è ancora nostro”. Un titolo che suona quasi come un manifesto: guardare avanti, senza perdere la voce.

Per fare questo, gli organizzatori hanno scelto di portare sul palco una serie di artisti di grande livello. Il primo nome annunciato è quello dei Litfiba, che tornano sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, nella loro formazione storica, con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

Il loro non è solo un grande ritorno, è un pezzo di storia che si rimette in circolo. Anche perché il 2026 segna i quarant’anni di 17 Re, album che ha cambiato le regole del rock italiano.

Accanto a loro, due nomi che raccontano molto bene la scena di oggi: Emma Nolde e La Niña. Due percorsi diversi, ma una stessa urgenza espressiva, che negli ultimi anni le ha portate a conquistare sempre più spazio.

E poi Riccardo Cocciante, presenza che da sola basta a cambiare atmosfera: a 4 anni dalla sua presenza sul palco con i protagonisti della sua opera popolare Notre Dame de Paris, porta la sua poesia più emotiva e intensa. Il cast è ancora in aggiornamento, ma la direzione è chiara: mettere insieme generazioni, linguaggi e immaginari diversi senza forzature.

Il contest “1MNEXT”

Prima ancora dei grandi nomi, c’è una cosa che il Concertone continua a fare bene: dare spazio a chi sta iniziando il proprio percorso musicale.

1MNEXT, il contest organizzato da iCompany, è ormai uno degli snodi più interessanti per intercettare nuovi artisti. La selezione 2026 è entrata nel vivo con 12 finalisti: Bambina, Biancamare, Cainero, Cristiana Verardo, Daiana Lou, Giovami, Ilaria Kappler, Giovedì, Macadamia, Montegro, Tufo e Vaeva. I 3 vincitori, che saliranno sul palco del Concertone, verranno annunciati il 16 aprile.

Concertone del Primo Maggio, dove vederlo

Il Concertone si può vivere prima di tutto dal vivo: l’appuntamento è il primo maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, con accesso gratuito fino a esaurimento spazi.

Per chi non sarà in piazza, la diretta va in onda su Rai 3, in simulcast su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e Rai Italia. In più, Rai Radio 2 seguirà tutta la giornata, dal pomeriggio fino a tarda notte, con interviste dal backstage, contenuti extra e la visual radio sul canale 202.