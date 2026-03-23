Concertone del primo maggio, selezionati i 120 artisti emergenti: come votare i tuoi preferiti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Comunicazione e Ufficio Stampa Primo Maggio Diniche - Vinicitrice 1MNEXT 2025

Non solo i nomi più affermati del panorama musicale, ma anche tre artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio. Tra 1700 candidati, infatti, la direzione artistica dell’evento ha selezionato 120 progetti: insieme alla giuria di qualità, sarà il pubblico a scegliere i vincitori del contest 1MNEXT2026 dedicato ai giovani musicisti.

Concerto del Primo Maggio, come votare gli artisti emergenti

Conto alla rovescia per il prossimo concertone del Primo Maggio. Se la line-up ufficiale non è stata ancora annunciata, la direzione artistica della kermesse ha invece condiviso i nomi dei 120 progetti che accedono alla fase successiva di 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL.

Da lunedì 23 marzo fino al 6 aprile, il pubblico in rete potrà manifestare la propria preferenza votando gli artisti sulla pagina web dedicata: https://1mnext.primomaggio. net/. Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità, composta da Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).

La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della giuria di qualità. La giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale mentre la giuria di qualità avrà peso pari al 75%. Saranno almeno 10 i progetti a passare alla successiva fase e ad esibirsi dal vivo nella finale del contest, in programma nel corso del mese di aprile, a Roma.

Nella selezione finale, la sola giuria di qualità avrà il compito di scegliere i 3 artisti vincitori di 1MNEXT2026 che saranno invitati ad esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato e premiato durante il Concertone.

Chi sono i 120 artisti emergenti selezionati

I 120 artisti emergenti provenienti da tutta italia sono i seguenti:

Alanis, Alba, Alec Temple, Alek, Alex Lame, Alma, Ambidestro, Amsi, Anelie, Angela Iris, Angela Tesone, Aria, Ario, Arturo, Axel, Badla, Bambina, Bartowski, Beatrice, Bessye, Biancamare, Bohris, Bush, Cainero, Calìa, Calliope, Camilla Pnk, Camo, Cecilia Baliva, Cesare Blanc, Charlotte Cardinale, Chiara Accardi, Chiaré, Comeilmiele, CorpoCeleste, Cristiana Verardo, Daiana Lou, Dario Comparini, Decrow, Demo, Deva, Dimaggio, Èdela, Éirin, Elena Romano, Emanuele Campiglia, Ené, Esera, Federica Marinari, Flowers For Boys, Foglie, Frammenti, Frisàri, G3m, Gemma, Giorgia Faraone, Giovami, Giovedì, Giulia Leone, Giuliettacome, Helena, Hibiscus, Ilaria Kappler, Janaki, Jasmine, Katana Koala Kiwi, Kimono, Kisme, Klem, L’operazione Camarillo, La Solitude, Le Larve, Livrea, Lo Slè, Lo-fi Le Fusa, Lorenzo Pucci, Macadamia, Mangi, Marcio, Marco Thomas, Mare, Maredè, Margherita Principi, Margherita Zerbini, Marzo, Matìs, Maude, Mecha Prjt, Milomaria, Montegro, N’ice Cream, Nadaz, Nara, Nartico, Neartica, Nicole Bullet, Not Good, Novella, Nuda, Nudi, Ophelia Lia, Pestifero, Pilar Brunengo, Qsha, Renato D’amico, Sairo, San Juno, Sèdine, Selli, Shizarina, Sidstopia, Slebo, Snap-out, Stereo8, Sunken, Tufo, Vaeva, Velvet Noise, Ventitrevoltemario, Versailles.

I vincitori del contest negli scorsi anni

Lo scorso anno il contest è stato vinto da Dinìche, con il branoFuochi ammare. Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020), Cargo (2021), Mille (2022), Still Charles (2023), Giglio (2024), Dinìche (2025).