Raimondo Todaro e l’incontro con Francesca Tocca dopo il GF VIP: “Ci siamo abbracciati”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Tocca

Raimondo Todaro racconta l’incontro con l’ex compagna Francesca Tocca (madre di sua figlia Jasmine) dopo la fine dell’avventura del Grande Fratello Vip.

La confessione di Raimondo Todaro su Francesca Tocca

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati legati per moltissimi anni. Un amore coronato dalle nozze e dalla nascita di una figlia, ma anche da impegni professionali che li hanno visti spesso ballare insieme. Oggi le loro strade si sono divise, nonostante ciò il ballerino ha parlato spesso dell’ex moglie durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Francesca, d’altronde, resta una delle persone più importanti della sua vita, anche se attualmente non stanno più insieme. Proprio per questo dopo la fine del reality, Raimondo ha voluto riabbracciare la Tocca.

“Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante”, ha raccontato Todaro a Il Messaggero, parlando dell’ex. Francesca Tocca è stata fra i grandi protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2026. La ballerina e Marcello Sacchetta infatti hanno danzato sul palco di Vienna, accompagnando Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì.

Il ballerino ha poi rivelato di non aver voluto coinvolgere la nuova compagna nel suo percorso televisivo nel reality condotto da Ilary Blasi. L’identità della ragazza, di cui ha spesso parlato nello show, è rimasta sempre top secret proprio per volere di Raimondo, deciso a difendere la nuova relazione. “Lo avevamo già concordato prima. Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo, sono contento di essermi comportato così”, ha rivelato.

A svelare l’esistenza di un nuovo amore nella vita di Todaro era stata proprio Francesca Tocca che, durante un’intervista a Verissimo, aveva lanciato una frecciatina all’ex. “Quando è venuto qui ha detto di essere single – aveva raccontato a Silvia Toffanin -, ma in realtà è stato fidanzato in casa con una ragazza catanese. L’ha presentata ai suoi verso aprile e ci è stato insieme per un po’ di mesi. Ora non so come stiano le cose perché ci siamo allontanati volutamente”.

Dopo quel breve scontro fra i due ex sarebbe tornato il sereno, grazie ad un chiarimento di cui ha parlato anche Raimondo Todaro, arrivato soprattutto per garantire la massima serenità a Jasmine.

Il futuro in tv e il possibile ritorno ad Amici

Raimondo ha poi parlato del suo futuro televisivo. “Non me lo sono ancora chiesto davvero – ha ammesso -. Mi sono preso qualche giorno per riconnettermi con il mondo. Sicuramente riprenderò il teatro in autunno, dato che hanno rimandato lo spettacolo per il prolungamento del reality. Quello lo adoro. Se arriveranno altre cose che mi stuzzicano, le valuterò. Questa esperienza non era messa in conto, ma ho realizzato che i reality non fanno molto al mio caso: non credo di esserne portato, anche se avrò questa esperienza nel cuore. Credo di essere portato per altro”.

Il ballerino ha poi ammesso che tornerebbe volentieri sia ad Amici che a Ballando con le Stelle, due programmi che hanno segnato il suo percorso in tv, ma che non prenderebbe mai parte all’Isola dei Famosi. “Non è molto il mio habitat naturale”, ha ammesso.